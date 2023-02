Morre Dona Iris, aos 79 anos

A ex-deputada federal, Iris de Araújo morreu nesta terça-feira, 21. Ela estava internada no Hospital Albert Einstein. Na última semana, ela tinha sido submetida a uma cirurgia e não resistiu às complicações. Em novembro de 2022, Dona iris, como era carinhosamente conhecia, esteve internada em um hospital da capital por causa de uma infecção nos rins, tendo sido levada a uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Esposa do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende, que morreu em 2021, deixa três filhos. Nas redes sociais políticos lentamente a morte de um das mulheres pioneiras na política de Goiás.

Em seu perfil nas redes sociais, o governador Ronaldo Caiado, disse que a “ex-primeira-dama de Goiás, Dona Iris construiu uma trajetória marcada, principalmente, pela defesa de políticas sociais para a população mais vulnerável.”

Por meio de nota, o presidente da Câmara Municipal, Romário Policarpo, destaca que a Dona Iris “deixou em Goiás e Goiânia a assinatura de sua atuação como parlamentar e primeira-dama, sempre dedicada e preocupada com o bem-estar dos goianienses e goianos mais simples”.

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, também publicou uma homenagem, na publicação ele afirma que “Goiás e o Brasil perdem uma das mais expressivas lideranças femininas, que ao longo de décadas esteve na linha de frente na defesa dos direitos das mulheres e dos ideais democráticos.”

Quem foi Dona Iris

Iris de Araújo Rezende Machado nasceu em 07 de maio de 1943, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Formou-se em artes plásticas pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Esposa do político Iris Rezende, com quem se casou em 1964, Dona Iris é mãe de três filhos: Cristiano (1966), Ana Paula (1968) e Adriana (1972). Apesar de não ter nascido em Goiás, ela recebeu o título honorífico de cidadã goiana em 14 de julho de 1989.