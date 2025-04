Morre idosa abandonada em Cais pelo filho advogado

Morreu ontem, em Goiânia, a idosa de 85 anos abandonada pelo filho, um advogado de 58 anos, no Cais Jardim América em estado gravíssimo de saúde, completamente desnutrida, com lesões pelo corpo, suja de fezes e urina, com dificuldades para respirar e sem lucidez para se comunicar. O homem foi preso em flagrante por policiais da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (DEAI) de Goiânia – 1ª DRP pelos crimes de maus-tratos, abandono de incapaz, abandono em hospital e exploração financeira contra ela, que era pensionista de um magistrado.

A mulher estava internada na Santa Casa de Goiânia, para onde foi levada para tratamento especializado, diante da gravidade de seu estado de saúde. O delegado Alexandre Bruno, responsável pelo inquérito policial contra o advogado, concluiu que a morte foi provocada pelos maus-tratos, que debilitaram as condições de saúde dela. Ele foi libertado no mesmo dia da prisão.

O caso chegou à polícia graças à denúncia de uma assistente social do Cais Jardim América, que informou que a idosa havia sido abandonada na unidade de saúde por uma pessoa não identificada. Posteriormente, a polícia concluiu que foi o próprio filho o responsável pelo abandono. Além de deixá-la em condições deploráveis, ele se apropriava indevidamente da pensão que ela recebia do marido e havia feito vários empréstimos em nome dela.