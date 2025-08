Faleceu neste domingo (3) o produtor rural Nélio de Moraes Vilela, personalidade marcante da cidade de Jataí e referência no setor agropecuário em Goiás. Ele foi presidente do Sindicato Rural de Jataí em dois mandatos — entre 1993 e 1995 e novamente de 1996 a 1998 — e era tio do vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, e do prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela. A causa da morte não foi revelada pela família.

Daniel Vilela, em nota de pesar, exaltou o papel do tio na vida pessoal e pública de toda a família. “Foi uma figura que unia sabedoria à simplicidade, exercendo uma liderança sempre pautada pela serenidade e espírito de coletividade”, escreveu o vice-governador. Segundo ele, o legado de Nélio permanece vivo na história da cidade e nos valores que transmitiu.

Leandro Vilela também expressou sua dor nas redes sociais, classificando o tio como “homem íntegro e de caráter inabalável”, cuja presença marcante e conselhos sempre foram fonte de orientação. Ele destacou que Jataí e todos que conviveram com Nélio guardarão a memória de um cidadão exemplar.

O Sindicato Rural de Jataí, em homenagem, comunicou o fechamento das atividades nesta segunda-feira (4), em sinal de luto. “Quem deixa boas sementes, jamais parte em vão. Seu legado permanece”, publicou a entidade em nota oficial.

Nélio Vilela era irmão de Maguito Vilela, ex-governador de Goiás, falecido em 2021. A família Vilela, tradicional na política e no agronegócio goiano, lamenta profundamente a perda de mais um de seus expoentes. Amigos, lideranças e moradores de Jataí se unem em solidariedade aos familiares neste momento de dor.

