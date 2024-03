Morre o jornalista e escritor Hélio Rocha

O jornalista, escritor e ex-editor-chefe do Jornal O Popular, Hélio Rocha, morreu na tarde desta terça-feira (05). Hélio tinha 83 anos e há cinco meses estava doente.

Em maio do ano passado, ele perdeu a esposa Jane Lousa e Rocha, com 78 anos. Ela tinha Alzheimer e estava internada em um hospital de Goiânia há alguns meses. O casal teve três filhos. Entre eles: o jornalista Bruno Rocha, que é assessora do Tribunal de Justiça de Goiás.

O jornalista nasceu em Corumbá, no centro goiano, em 1940, estudou Ciências Sociais e Letras na Universidade Federal de Goiás (UFG) e começou a carreira jornalística, aos 19 anos, no jornal Diário do Oeste.

Ele teve passagens pelo Correio Braziliense e pelo Diário da Manhã. Também foi correspondente em Goiás da revista Veja, do jornal O Globo e da agência de notícias americana Associated Press. Em 72, começou a trabalhar em O Popular. O jornalista vivenciou o período difícil da censura imposta nas redações por conta da ditadura militar.

Ainda não há informações sobre velório e enterro. O Tribuna do Planalto se solidariza com os familiares e amigos de Hélio Rocha.