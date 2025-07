Morre Ozzy Osbourne, ícone do heavy metal, aos 76 anos

Ozzy Osbourne, uma das figuras mais emblemáticas do rock e pioneiro do heavy metal, morreu nesta segunda-feira (22), aos 76 anos. A informação foi confirmada por sua família por meio de um comunicado oficial divulgado nas redes sociais.

Conhecido como “Príncipe das Trevas”, Osbourne ficou mundialmente famoso como vocalista da banda Black Sabbath, formada no final dos anos 1960, e mais tarde consolidou uma carreira solo de enorme sucesso. Suas contribuições ajudaram a moldar o gênero heavy metal e a influenciar gerações de músicos em todo o mundo. “Ozzy faleceu em paz, cercado por sua família. Ele foi um marido e pai amoroso, e uma lenda para milhões. Pedimos privacidade neste momento de dor”, diz a nota assinada por sua esposa, Sharon Osbourne.

Nos últimos anos, o cantor britânico vinha enfrentando problemas sérios de saúde, incluindo um diagnóstico de Parkinson, cirurgias na coluna e internações frequentes. Mesmo assim, Osbourne continuava ativo, mantendo contato com os fãs e trabalhando em projetos musicais até recentemente.

Entre seus álbuns solo mais celebrados estão Blizzard of Ozz (1980) e Diary of a Madman (1981), que apresentaram hits como “Crazy Train” e “Mr. Crowley”. Com o Black Sabbath, compôs clássicos como “Paranoid”, “Iron Man” e “War Pigs”. Ozzy também ficou conhecido por sua personalidade excêntrica, que marcou a cultura pop, inclusive com o reality show “The Osbournes”, exibido na MTV nos anos 2000, ao lado da esposa Sharon e dos filhos Kelly e Jack.

A morte de Osbourne gerou comoção imediata nas redes sociais, com tributos de artistas, fãs e colegas da música. O guitarrista Tony Iommi, com quem Ozzy fundou o Black Sabbath, lamentou: “Perdi um irmão. O mundo perdeu um gigante da música”.

Ozzy Osbourne deixa esposa, três filhos e um legado inigualável na história da música. Informações sobre o funeral e homenagens públicas devem ser divulgadas nos próximos dias.