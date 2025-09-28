search
Aos 101 anos, morre Russell M. Nelson, presidente da A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias

Líder religioso e renomado cirurgião cardíaco deixa um legado de fé e serviço, conduzindo a instituição com uma visão profética durante quase uma década


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 28/09/2025 - 10:10

(Foto: Divulgação)

Comunidades de fiéis em todo o mundo se despedem com profundo pesar do Presidente Russell Marion Nelson, profeta e líder global de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que faleceu na noite do dia 27 de setembro, em Salt Lake City, aos 101 anos de idade. Sua vida foi um extraordinário testemunho de devoção, marcada por contribuições significativas tanto no campo da medicina quanto no serviço religioso.

Antes de sua chamada religiosa em tempo integral, Russell M. Nelson era um cirurgião cardíaco de renome internacional, tendo salvado milhares de vidas com suas técnicas inovadoras. No entanto, ele frequentemente afirmava que a decisão mais crucial de sua existência foi a de seguir Jesus Cristo de todo o coração. Esse compromisso moldou suas quatro décadas de serviço como apóstolo, um cargo para o qual foi chamado em 1984, e que culminou em sua designação como o 17º Presidente da Igreja em 2018. Em seu último discurso público, proferido após completar 100 anos, testemunhou que esse seguimento era “o segredo para uma vida de alegria”.

Seu ministério à frente da A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que não possui um clero remunerado, foi caracterizado por liderança sábia e compassiva, especialmente durante períodos desafiadores como a pandemia global. Ele incentivou constantemente membros e não membros a se aproximarem do Salvador, a buscarem as bênçãos do templo e a viverem com esperança.

Seu legado é também de expansão diplomática e religiosa, tendo viajado por dezenas de países, construído pontes de entendimento com líderes de diversas origens e estendido as mãos aos necessitados. O Presidente Nelson deixa sua esposa, Wendy L. Watson, e uma extensa família, incluindo os filhos de seu casamento anterior com Dantzel White, falecida em 2005. Para além de sua família sanguínea, seu legado permanece para mais de 17 milhões de santos dos últimos dias ao redor do globo, que encontram força em seu exemplo de discipulado inabalável. Seu testemunho final continua a ser um convite aberto a todos: “convidamos todos os filhos de Deus a se achegarem ao Salvador e a receberem a alegria duradoura que Ele oferece.”

