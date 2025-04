Motociclistas por aplicativo protestam em Goiânia após morte de colega em acidente

Motociclistas que trabalham por aplicativo fazem um protesto na tarde desta segunda-feira (28), na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia. A manifestação ocorre no trecho onde o produtor musical e motociclista Martinho Douglas dos Santos Leal, de 32 anos, foi morto na noite da última sexta-feira (25), após ser atingido por uma motorista que dirigia um carro de luxo.

Mesmo sob chuva, os manifestantes fecharam as duas pistas da avenida como forma de cobrar Justiça pela morte do colega de profissão e exigir mais segurança viária no local. Durante o acidente, Martinho transportava uma passageira, que permanece internada em estado grave no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

A motorista envolvida no acidente foi ouvida pela Polícia Civil e liberada em seguida. O caso segue em investigação. Os trabalhadores também aproveitaram o ato para reivindicar melhorias na sinalização e na fiscalização de velocidade na região, considerada crítica para acidentes envolvendo motociclistas.