Motorista que atropelou e matou dois jovens em Cromínia é preso pela PCGO

A Polícia Civil de Goiás, por meio da 19ª Delegacia Regional de Cromínia, prendeu de forma preventiva nesta quarta-feira, 30, um homem de 53 anos apontado como condutor do veículo que atropelou e matou dois jovens no último sábado, 26, no município de Cromínia.

O motorista confirmou ser o autor do atropelamento, mas alegou que trafegava em velocidade compatível com a via, e que não viu as vítimas, pois o local estava muito escuro. Por fim, declarou não ter ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos.

Contudo, após diligências, a PCGO possui indícios que contrapõem as declarações do investigado, inclusive vídeos que comprovam que no dia dos fatos o condutor ingeriu bebida alcoólica. As investigações prosseguirão a fim de ouvir outras testemunhas que teriam presenciado os fatos.