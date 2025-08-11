Motta quer pautar projetos sobre proteção de crianças e adolescentes depois do vídeo de Felca

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que pretende colocar em votação projetos que tratam da proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Segundo Motta, os vídeos do influenciador Felca denunciando a exploração de menores de idade nas redes sociais chocaram e mobilizaram milhões de brasileiros.

Felca é o nome artístico de Felipe Bressanim Pereira, de 27 anos. Natural de Londrina (PR), ele começou na internet em 2012, jogando videogame em transmissões ao vivo. Depois, passou a produzir conteúdo humorístico.

Na última quarta-feira (6), Felca publicou um vídeo de 50 minutos abordando a adultização e a exploração de crianças e adolescentes, com diversos casos em que jovens são expostos de forma sexualizada na internet.

“Esse é um tema urgente, que toca no coração da nossa sociedade. Na Câmara, há uma série de projetos importantes sobre o assunto. Nesta semana, vamos pautar e enfrentar essa discussão”, disse Motta nas suas redes sociais.

Apoios

Felca recebeu vários outros apoios pelas redes sociais. Uma delas é a autora de novelas Gloria Perez, que usou as redes sociais para parabenizar Felca. “Felca denuncia a rede de pedofilia e exposição infantil que se formou na web. Um vídeo forte e mais do que necessário”, escreveu a novelista nas redes sociais.

Deputada pelo PSOL, Erika Hilton agradeceu ao influenciador pela apuração que realizou sobre a exploração sexual infantil nas redes sociais e anunciou que está tomando providências como parlamentar. “Estou contatando a direção da Polícia Federal para reforçar o perigo e o risco dos perfis denunciados e acionando a Justiça contra as próprias redes sociais”, pontuou.

A cantora Claudia Leitte também usou seu perfil para falar sobre o tema. “Sou mãe de três seres humanos maravilhosos. Felca é um cara massa, inteligente e postou conteúdo bem sério. A gente precisa estar muito atento na hora da proteção. Há muitos predadores soltos. Agradeço ao Felca por me deixar mais vigilante”. Nos comentários, o ator Ary Fontoura demonstrou apoio.

