search
Poder

Motta quer pautar projetos sobre proteção de crianças e adolescentes depois do vídeo de Felca

Segundo Motta, os vídeos do influenciador Felca denunciando a exploração de menores de idade nas redes sociais chocaram e mobilizaram milhões de brasileiros


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 11/08/2025 - 12:42

Felca video Motta
Motta quer pautar projetos sobre proteção de crianças e adolescentes depois do vídeo de Felca (Bruno Spada/Agência Câmara)

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que pretende colocar em votação projetos que tratam da proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Segundo Motta, os vídeos do influenciador Felca denunciando a exploração de menores de idade nas redes sociais chocaram e mobilizaram milhões de brasileiros.

Felca é o nome artístico de Felipe Bressanim Pereira, de 27 anos. Natural de Londrina (PR), ele começou na internet em 2012, jogando videogame em transmissões ao vivo. Depois, passou a produzir conteúdo humorístico.

Na última quarta-feira (6), Felca publicou um vídeo de 50 minutos abordando a adultização e a exploração de crianças e adolescentes, com diversos casos em que jovens são expostos de forma sexualizada na internet.

“Esse é um tema urgente, que toca no coração da nossa sociedade. Na Câmara, há uma série de projetos importantes sobre o assunto. Nesta semana, vamos pautar e enfrentar essa discussão”, disse Motta nas suas redes sociais.

Apoios
Felca recebeu vários outros apoios pelas redes sociais. Uma delas é a autora de novelas Gloria Perez, que usou as redes sociais para parabenizar Felca. “Felca denuncia a rede de pedofilia e exposição infantil que se formou na web. Um vídeo forte e mais do que necessário”, escreveu a novelista nas redes sociais.

Deputada pelo PSOL, Erika Hilton agradeceu ao influenciador pela apuração que realizou sobre a exploração sexual infantil nas redes sociais e anunciou que está tomando providências como parlamentar. “Estou contatando a direção da Polícia Federal para reforçar o perigo e o risco dos perfis denunciados e acionando a Justiça contra as próprias redes sociais”, pontuou.

A cantora Claudia Leitte também usou seu perfil para falar sobre o tema. “Sou mãe de três seres humanos maravilhosos. Felca é um cara massa, inteligente e postou conteúdo bem sério. A gente precisa estar muito atento na hora da proteção. Há muitos predadores soltos. Agradeço ao Felca por me deixar mais vigilante”. Nos comentários, o ator Ary Fontoura demonstrou apoio.

Mabel diz que Comurg vai crescer e se tornar empresa eficiente: “Parou de financiar corrupção”

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Secretaria estadual de Saúde responde a críticas sobre consórcio para gestão do SAMU
Poder

Secretaria estadual de Saúde responde a críticas sobre consórcio para gestão do SAMU

11/08/2025
VEREADORES ARTICULAM CEI NA CASA DE IGOR FRANCO - FOTO REPRODUÇÃO
Poder

Articulação de CEI e projetos de saúde e homenagens marcam retomada da Câmara de Goiânia

11/08/2025
TCM GO - Tribunal de Contas questiona legalidade de remunerações
Poder

TCM-GO pode afastar cautelar em contrato de R$ 107 milhões da saúde e viabilizar execução pela atual gestão

11/08/2025
MABEL TEM PARTICIPADO DE REUNIÕES MENSAIS COM CONSELHO DA COMURG - FOTO DIVULGAÇÃO
Poder

Mabel diz que Comurg vai crescer e se tornar empresa eficiente: “Parou de financiar corrupção”

11/08/2025
Gaza - Crédito - RS/Fotos Públicas
Poder

Governo brasileiro critica plano de expansão militar de Israel em Gaza

10/08/2025
MPGO denuncia organização criminosa que extorquiu R$ 800 mil com falsa identidade de servidor
Justiça

MPGO denuncia organização criminosa que extorquiu R$ 800 mil com falsa identidade de servidor

11/08/2025
Encontrada criança de 7 anos desaparecida desde sábado, em Goiatuba
Cidades

Encontrada criança de 7 anos desaparecida desde sábado, em Goiatuba

11/08/2025
tarifas Lula e Alckmin
Brasil

Lula finaliza plano aos setores afetados por tarifaço de Trump

11/08/2025
Sime emprego Aparecida
Emprego

Empresas de Aparecida ofertam quase 700 vagas de emprego por meio do Sime nesta semana

11/08/2025
Pesquisa