MP aguarda novas auditorias da UFG

O Ministério Público estadual (MP-GO) aguarda os resultados de novas auditorias realizadas pela Universidade Federal de Goiás (UFG) para instruir o procedimento instaurado para apurar possíveis irregularidades no Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores (Imas) de Goiânia. O município celebrou convênio com a UFG para realizar auditorias e consultorias para subsidiar medidas de gestão a serem tomadas, a partir dos problemas identificados em auditorias e consultorias. A UFG já entregou os resultados da auditoria financeira, um dos produtos presentes no convênio.

Na semana passada, após a divulgação dos resultados dessa primeira auditoria, o Imas chegou a divulgar um plano de recuperação do instituto, anunciando que os auditores da UFG identificaram “problemas estruturais e operacionais que precisam ser solucionados para garantir a sustentabilidade e eficiência da instituição”. O Imas também sinalizou a adoção de medidas, como o estabelecimento de um cronograma de pagamento de fornecedores e prestadores de serviços, a criação de uma câmara de negociação, critérios mais rigorosos para a celebração de contratos e o envio de um projeto de lei à Câmara Municipal para reestruturação da autarquia.

De acordo com a promotora Carmem Lúcia Freitas, que participou da reunião de apresentação do resultado da auditoria financeira, seguindo as orientações contidas nesse relatório, o próximo passo será a tentativa consensual de que o instituto, o prefeito Rogério Cruz e as Secretarias Municipais de Finanças e de Administração implementem as sugestões, de modo a sanar as irregularidades. Além disso, segundo ela, espera-se melhorar todo o sistema de assistência à saúde ofertado pelo Município de Goiânia aos seus servidores, com respeito devido ao patrimônio público.

A promotora, no entanto, ressaltou que a equipe da Universidade Federal de Goiás não concluiu todas as atividades no instituto, restando apresentar o resultado de outras auditorias que ainda estão sendo realizadas.

Diagnóstico

Quando as auditorias forem concluídas pela UFG, as promotoras de Justiça que atuam no procedimento esperam ter um diagnóstico da situação atual da entidade e, assim, fundamentar um conjunto de medidas de gestão. Além disso, os levantamentos servirão para orientar e dar suporte ao processo decisório nas áreas de planejamento, organização, auditoria, controle e implementação de ferramentas de gestão.

Em nota divulgada após a reunião com representantes do MP e da UFG, o Imas informou que o plano de recuperação do instituto “representa um compromisso da instituição em superar os desafios identificados pela auditoria da UFG e garantir a excelência na prestação de serviços de assistência à saúde aos servidores”. De acordo com o Imas, a implementação das ações previstas no plano será feita a curto, médio e longo prazo.