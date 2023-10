MP denuncia vereador Novandir por agressão à servidora

O vereador Novandir Rodrigues (Avante) foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás por agredir uma servidora da Câmara Municipal de Goiânia. De acordo com o jornal O Popular, segundo documento assinado no dia 21 de setembro, o parlamentar teria apertado o pescoço de Ester Nonato da Silva, à época, com 23 anos, que trabalhava como assessora do vereador Geverson Abel (sem partido). O fato teria acontecido no dia 10 de fevereiro deste ano durante um evento no Residencial Antônio Carlos Pires, em Goiânia.

A denúncia segue em análise do Tribunal de Justiça. Novandir disse ser vítima de uma “armadilha” preparada pelo vereador Geverson.

Ao Popular, a defesa de Ester disse que ela está muito abalada com a situação e que faz acompanhamento psicológico desde a data do evento.

À reportagem do jornal, o vereador Novandir disse que foi chamado para uma audiência de conciliação sobre o caso, mas não aceitou e quer que o processo siga em frente.