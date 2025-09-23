search
MP publica edital de concurso para 37 vagas de Promotor de Justiça Substituto

O subsídio inicial para o cargo de Promotora e Promotor de Justiça Substituto é de R$ 34.083,41


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 23/09/2025 - 13:09

MP publica edital de concurso para 37 vagas de Promotor de Justiça Substituto (Foto: MPGO)

O Ministério Público de Goiás (MPGO) publicou em edição suplementar do diário oficial da instituição de segunda-feira (22/9) o edital do 63º Concurso para ingresso na carreira do MP (acesse aqui ou veja abaixo), com 37 vagas para Promotora e Promotor de Justiça Substituto.

As inscrições poderão ser feitas das 16 horas do dia 29 de setembro de 2025 até as 16 horas do dia 13 de novembro de 2025, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), empresa que realizará a primeira fase do concurso. A prova preambular (1ª fase) está prevista para 1º de fevereiro de 2026. taxa de inscrição é de R$ 340,00. O subsídio inicial para o cargo de Promotora e Promotor de Justiça Substituto é de R$ 34.083,41.

“A realização do concurso de ingresso para novas promotoras e novos promotores de justiça reforça nosso compromisso de manter e ampliar o atendimento à sociedade em todo o estado através de um Ministério Público eficiente e próximo do cidadão”, afirma o procurador-geral de Justiça de Goiás, Cyro Terra Peres.

Demais informações do concurso, como o cronograma previsto, poderão ser acessadas na página do MPGO, na aba Serviços, link “Concursos e Seleções” (acesse aqui) e na página da FGV destinada ao concurso.

Comissão realiza segunda reunião

A Comissão de Concurso do 63º Concurso para Ingresso na Carreira do MPGO realizou ontem sua segunda reunião, momento no qual a procuradora de Justiça Marilda Helena dos Santos declinou da função de Secretária da Comissão de Concurso, por motivos pessoais e pela elevada carga de trabalho em suas atribuições originárias.

O procurador de Justiça Paulo Sérgio Prata Rezende e o promotor de Justiça Lauro Machado Nogueira afirmaram que, diante da carga de trabalho e da cumulação de atribuições, não poderiam assumir a função. Por fim, o promotor de Justiça Publius Lentulus Alves da Rocha se colocou à disposição para desempenhar a importante função de Secretário da Comissão de Concurso, sendo então designado para a tarefa.

Ainda na reunião, a membra e os membros definiram a data da prova preambular, prevista para 1º de fevereiro de 2026, bem como o cronograma do concurso até a publicação do resultado definitivo da prova preambular.

Pesquisa