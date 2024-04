MPGO deflagra operação para cessar fraudes a licitações em Cachoeira de Goiás

O Ministério Público de Goiás (MPGO) iniciou nesta manhã (16/4) uma operação para cumprir cinco mandados de busca e apreensão em Cachoeira de Goiás, relacionados a supostas fraudes na aquisição de alimentos pelo município. O prefeito está entre os alvos da investigação. O prejuízo estimado é de R$ 300 mil.

A investigação do MPGO envolve a suspeita de crimes previstos no artigo 1º, incisos I e II, do Decreto-lei n. 201/1967, relacionados à apropriação indevida de recursos públicos e ao uso impróprio de bens, rendas ou serviços públicos.

No cumprimento dos mandados, estão presentes o promotor de Justiça coordenador da Procuradoria Especializada em Crimes Praticados por Prefeitos e mais três promotores de Justiça, com o apoio da Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência do Ministério Público do Estado de Goiás (CSI) e da Polícia Militar do Estado de Goiás.

Os mandados foram autorizados pelo desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, após solicitação da Procuradoria Especializada em Crimes Praticados por Prefeitos, órgão auxiliar da Procuradoria-Geral de Justiça.