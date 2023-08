Mudança na emissão da Nota Fiscal eletrônica

A partir de 1° de setembro, os microempreendedores individuais (MEIs) enfrentarão uma mudança significativa no processo de emissão de Nota Fiscal de Serviço eletrônica (NFS-e). Essa medida, implementada pelo Portal Único da Receita Federal do Brasil (RFB), tem como objetivo simplificar e padronizar o processo de emissão de notas fiscais para os pequenos empreendedores, unificando as emissões em um formato padronizado.

Anteriormente, cada uma das 5.570 cidades do Brasil possuía seu próprio modelo de nota fiscal, o que tornava o processo complexo e oneroso para os MEIs. Com a nova sistemática, o processo de emissão de notas fiscais será centralizado, trazendo agilidade, eficiência e eliminando dúvidas e atrasos.

O presidente do Sescon-Goiás, Edson Cândido Pinto, destaca a importância dessa mudança, ressaltando que a padronização permitirá que as notas fiscais sejam emitidas por meio de login, eliminando a necessidade de aquisição de um certificado digital. Ele enfatiza que a determinação da Receita de implementar o uso do Portal Único é um marco para a padronização das emissões de notas fiscais em todo o território nacional, tornando o processo mais acessível e menos oneroso para os MEIs.

Inicialmente, a obrigatoriedade da emissão estava agendada para 3 de abril, porém, o Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) prorrogou a data para 1º de setembro de 2023. Isso permitiu que os MEIs tivessem mais tempo para se adaptar à nova sistemática. O Portal Único já está disponível desde abril, possibilitando uma alternativa para os empreendedores que desejam se adaptar antecipadamente e começar a emitir suas notas fiscais no novo formato. No entanto, aqueles que preferirem ainda podem emitir notas de acordo com os sites das prefeituras locais até setembro.

Uma das mudanças positivas é que a nova sistemática permitirá que uma versão da NFS-e seja baixada por meio de aplicativos em dispositivos móveis, aumentando a praticidade para os MEIs no processo de emissão.

O presidente do Sescon-Goiás também destaca a importância do papel do profissional da contabilidade como parceiro essencial para os MEIs. Esse profissional auxilia na tradução da linguagem dos números, transformando a burocracia em oportunidades e garantindo que o MEI cumpra corretamente as obrigações, como emitir notas fiscais e realizar o desenquadramento apropriado após atingir o limite de faturamento anual.

Em resumo, a mudança na emissão da Nota Fiscal Eletrônica para os MEIs a partir de 1° de setembro representa um passo significativo na busca pela simplificação dos processos burocráticos e padronização em âmbito nacional. Com essa alteração, os microempreendedores individuais poderão contar com um sistema mais eficiente e ágil para emitir suas notas fiscais, garantindo a conformidade com as regulamentações fiscais e contribuindo para a formalização e crescimento dos negócios.