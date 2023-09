O Grupo de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Luziânia fez a prisão de uma procurada do estado do Piauí que se encontrava no Parque Estrela D’Alva IX, Luziânia. A mulher de 36 anos teve o mandado de prisão definitiva cumprido pelos policiais civis nesta quarta-feira, 6.

Ela foi condenada definitivamente por tráfico, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso restrito com pena de reclusão em regime fechado.