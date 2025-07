Mulher é esfaqueada e está em estado gravíssimo em Anápolis

Uma mulher de 50 anos foi esfaqueada na região do pescoço na tarde desta quinta-feira, na Rua Itaberaí, no setor Jaiara, em Anápolis. Segundo informações preliminares, ela perdeu muito sangue e está em estado gravíssimo. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e estão no local prestando socorro.

Ocorrência grave

As imagens mostram a chegada de uma unidade do Samu para o primeiro atendimento à vítima. O local foi isolado para o trabalho das equipes de emergência.

Crime e punição

A tentativa de feminicídio é considerada crime hediondo pela legislação brasileira e prevê pena de reclusão de 20 a 40 anos, caso resulte em morte. Mesmo na forma tentada, o agressor pode enfrentar as mesmas consequências legais, como perda do poder familiar, proibição de exercer cargos públicos, restrições no regime prisional e possibilidade de transferência de presídio. A progressão de regime também é mais rigorosa e pode ser negada conforme a gravidade do caso.

Dados

No ano de 2023, no Brasil, 8.372 mulheres foram vítimas de tentativa de assassinato, sendo 2.797 (33,4%) crimes relacionados ao gênero, ou seja, tentativa de feminicídio. No estado de Goiás, esse percentual foi maior nesse mesmo ano, com relação de 43,7% (157) do total de 359 registros.

Leia também: Criança morre após queda em cânion no RS