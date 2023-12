Mulher é flagrada transportando droga na mochila da filha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase nove quilos de cloridrato de cocaína na bagagem de uma criança de quatro anos, que era passageira de um ônibus abordado na BR-364, em Jataí.

De acordo com a PRF, a mãe da criança, uma mulher de 24 anos, estava no veículo que partiu do Mato Grosso com destino a Pernambuco. Ela confessou que pretendia levar a droga para Goiânia GO, recebendo a quantia de R$ 4.000,00 pelo transporte.

A criança foi entregue ao Conselho Tutelar, enquanto a mãe e a droga foram encaminhadas à Delegacia de Jataí.