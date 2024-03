Mulheres que superaram o câncer ganharão reconstrução de aréolas gratuitamente

Nos dias 5, 6 e 7 de abril, o Centro Cultural Oscar Niemeyer, sediará a Goiás Tattoo Festival (GTF) que realizará sua segunda edição, destacando o Projeto Social Reconstrução de Amor. A tatuadora estética paramédica Janaína Lima estará presente, proporcionando a reconstrução de aréolas gratuitamente para mulheres que venceram o câncer.

Pedro Brito, idealizador das GTF, destaca a parceria contínua com Janaína Lima, visando restaurar a autoestima das mulheres pós-câncer. O procedimento, uma micro tatuagem, ocorrerá mediante agendamento prévio pelo WhatsApp (62 98128-1829). Janaína enfatiza a importância de ter passado pela cirurgia de retirada do câncer há, no mínimo, nove meses. A ação integra diversas iniciativas de inclusão e acessibilidade promovidas pelo festival, que contará com mais de 100 tatuadores, shows musicais e feira gastronômica.