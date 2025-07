Municípios intensificam ações para aumentar cobertura contra influenza

Com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal contra influenza no estado, as prefeituras estão promovendo ações diversificadas de conscientização e facilitação do acesso aos imunizantes. Goiânia, Aparecida, Anápolis e Senador Canedo são alguns dos municípios que já encampam iniciativas para deixar as vacinas mais próximas dos usuários do sistema público de saúde, sobretudo os grupos prioritários. O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Saúde, estimula as ações.

O titular da Secretaria da Saúde (SES-GO), Rasível Santos, avalia que os municípios têm se esforçado no desenvolvimento de estratégias simples e contínuas. Ele reforça que é preciso que a população confie na segurança das vacinas e busque se proteger da influenza e outras doenças preveníveis.

“Todos têm que fazer a sua parte. Só assim vamos garantir proteção e atendimento de qualidade para todos. Precisamos prevenir o que for possível por meio da vacina”, afirma ele.

Com alta densidade populacional, Goiânia, Aparecida, Anápolis e Senador Canedo estão desenvolvendo estratégias alternativas de vacinação que já apresentam resultados positivos, com aumento das coberturas vacinais. Goiânia está atualmente com cobertura de 45,54% para influenza; Aparecida está com 42,47%; Anápolis, com 33,84%; e Senador Canedo, com 47,47%.

Ações Alternativas

Goiânia buscou facilitar o acesso à imunização por meio da abertura de 35 salas de vacina, e tornando o serviço mais ágil, com a contratação de 98 novos profissionais de saúde e a disponibilização de 26 pontos de vacinação no primeiro sábado de cada mês.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) tem trabalhado também na criação de novos postos alternativos no Zoológico de Goiânia, no Hospital da Polícia Militar, no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (UFG) e, em parceria com a SES-GO, no Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora) e no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad).

Em Senador Canedo, uma das estratégias utilizadas foi aproveitar espaços e eventos externos. Houve vacinação inclusive no forró dos idosos, promovido pelo Centro de Referência em Assistência Social (Cras), onde foi possível imunizar mais de 40 pessoas. Também foi montado ponto de atendimento na maternidade do município e foram realizadas vacinações em empresas e indústrias.

Entre as iniciativas de destaque em Anápolis estão o horário estendido, que tem se mostrado eficaz ao permitir que trabalhadores de empresas e indústrias possam se vacinar após o expediente, e a vacinação em espaços de grande circulação, como shoppings. Além disso, os Dias D de vacinação aos finais de semana têm alcançado excelentes resultados, especialmente quando aliados a uma boa divulgação.

Já a Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia tem realizado ações itinerantes e mutirões, que complementam a vacinação rotineira em 36 salas espalhadas pela cidade, de segunda a sexta, e, aos sábados, na Central de Imunização.

Campanha

A cobertura vacinal de influenza em todo o país é considerada baixa, de 45,14%. Em Goiás, o Governo iniciou a Campanha de Vacinação contra a Influenza no dia 1º de abril e por 45 dias ela ficou restrita aos grupos prioritários. Com a procura reduzida, a partir de 16 de maio, o Estado ampliou a abrangência da campanha para todas as faixas da população.

Em 30 de junho, foi decretado estado de emergência em relação à Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), em função do aumento do número de casos. Goiás registra atualmente 7.542 casos de Srag, sendo 1.338 por Influenza, quantidade que já ultrapassa os casos de todo o ano de 2024.

Apesar dos esforços, a cobertura vacinal em Goiás está em 41,81%. O preconizado pelo Ministério da Saúde é uma cobertura de 95% para os grupos prioritários.

Confira a cobertura vacinal em outros municípios da região metropolitana: