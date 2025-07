Murilo Huff se apresenta em Trindade com show solidário nesta sexta-feira (4)

Nesta sexta-feira (04), o cantor Murilo Huff será a principal atração musical da Romaria do Divino Pai Eterno 2025, em Trindade. O show acontece no Carreiródromo Ada Cyra, a partir das 20h, com apresentação de abertura da cantora Cíntia Souza. A entrada será solidária, mediante a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

A organização do evento informou que equipes de fiscalização estarão na entrada do local para verificar a validade dos alimentos doados. Produtos vencidos não serão aceitos. A iniciativa busca conciliar o espírito religioso e cultural da Romaria com ações de solidariedade, promovendo a união da fé com o apoio a quem mais precisa.

Enquanto se prepara para o show, o nome de Murilo Huff também tem sido destaque em razão da disputa judicial envolvendo a guarda de Leo, filho do cantor com a artista Marília Mendonça. Em entrevista concedida ao g1, Ruth Dias, mãe da cantora, afirmou estar vivendo um novo luto após a Justiça conceder a guarda provisória da criança ao pai.

Ruth declarou que a decisão tem afetado emocionalmente a família materna, que agora pode visitar o menino apenas a cada 15 dias. Ela classificou a situação como cruel e informou que vai recorrer com urgência. A avó também relatou a dor de ver o neto distante e disse que o filho, João Gustavo, está abalado com a decisão judicial. Marília Mendonça faleceu em novembro de 2021, em um acidente aéreo em Minas Gerais.