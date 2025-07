Ruth Dias, mãe de Marília Mendonça critica decisão judicial sobre guarda do neto

Nesta quinta-feira (26), em entrevista ao g1, Ruth Dias, mãe da cantora Marília Mendonça, desabafou sobre a disputa judicial pela guarda de Leo, filho da artista com o cantor Murilo Huff. Segundo ela, a Justiça concedeu a guarda provisória da criança ao pai, o que tem afetado emocionalmente a família.

Ruth informou que, com a decisão, a família materna só pode visitar o menino a cada 15 dias. Ela classificou a situação como cruel e afirmou que pretende recorrer da decisão “com urgência”.

Impacto familiar

A avó do menino, de 5 anos, declarou que a disputa judicial trouxe à tona sentimentos do luto vivido com a morte da filha. “Estamos vivendo tudo que tínhamos vivido de novo. Chega a ser cruel com a criança e conosco”, afirmou.

Ruth também relatou a dor de ver o neto distante. “Quando penso no coraçãozinho dele eu choro. Eu estou vivendo um luto. Porque eles proíbem a gente de vê-lo”, disse. Ruth concluiu dizendo que o filho, João Gustavo, está abalado com a situação: “Meu filho está mal, meu filho está arrasado”.

