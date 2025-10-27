Museu Frei Confaloni abre exposição sobre o primeiro prefeito de Goiânia

O Museu Frei Confaloni, localizado na antiga Estação Ferroviária de Goiânia, recebe a exposição “Venerando 360”, a maior já realizada em Goiás sobre a vida e trajetória de Venerando de Freitas Borges, o primeiro prefeito da capital. A abertura será nesta terça-feira (28/10), às 19h, e a visitação gratuita ocorre todos os dias, das 8h às 17h, até 28 de novembro.

Com curadoria do jornalista Iúri Rincon Godinho, a mostra reúne mais de 200 peças que retratam a contribuição de Venerando para a construção e consolidação de Goiânia. Entre os objetos estão o relógio que marcava o início e o fim do expediente na cidade, além da mesa e da cadeira utilizadas em seu gabinete.

O acervo também inclui reproduções em tamanho original do ex-prefeito e de outras dez personalidades do início da história da capital, como Pedro Ludovico Teixeira e Attilio Corrêa Lima. A exposição apresenta ainda um documentário inédito sobre a vida de Venerando, que atuou como professor de Contabilidade no antigo Liceu da Cidade de Goiás.

Trajetória política

A mostra conduz o visitante pela trajetória do gestor desde a infância até o período após sua vida pública, reunindo fotografias, documentos pessoais, o diploma de prefeito de 1950, mapas de Goiânia antiga, exemplares do Correio Oficial da visita de Getúlio Vargas a Goiás em 1940 e um quadro autografado por Juscelino Kubitschek.

Aos 28 anos, Venerando foi convidado por Pedro Ludovico Teixeira para administrar uma cidade ainda em construção. Nomeado em 1935, exerceu o cargo por dez anos, retornando à Prefeitura em 1950, eleito por voto direto. Também atuou como deputado estadual, ministro do Tribunal de Contas do Estado e superintendente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg).

O projeto é realizado com recursos do Programa Goyazes, do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, com realização da Contato Comunicação e patrocínio da Art Lens. A iniciativa conta ainda com apoio da Academia Goiana de Letras, da União Brasileira de Escritores – Seção Goiás e da Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Serviço

Assunto: Museu Frei Confaloni sedia a maior exposição da história sobre o primeiro prefeito de Goiânia

Data: 28 de outubro

Hora: 19h

Local: Museu Frei Confaloni – Antiga Estação Ferroviária

