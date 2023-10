Museu Pedro Ludovico recebe “Café com Pedro”, neste sábado (28)

Neste sábado (29), o Museu Pedro Ludovico preparou uma programação especial para a celebração do aniversário de Goiânia. É o projeto “Café com Pedro – Edição Especial 90 anos de Goiânia”, a partir das 10 horas.

A programação do evento terá mesa redonda com o tema: “Goiânia pelo olhar do centenário Bariani Ortêncio”, e será conduzida por convidados como Hamilton Carneiro, publicitário e criador do programa Frutos da Terra, e Beto Selva, diretor do Instituto Bariani Ortêncio.

O Museu Pedro Ludovico apresenta um acervo diversificado e representa vários estilos que remetem a vida familiar e política do fundador de Goiânia, Pedro Ludovico Teixeira e de sua esposa, Gercina Borges Teixeira. O objetivo do local é preservar, conservar, restaurar e ampliar todo o acervo, ligado à história de Goiânia. Assim, o museu visa proporcionar ao pesquisador um ambiente propício ao resgate da memória da capital de Goiás.