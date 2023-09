Mutirão da Prefeitura reúne mais de 100 mil pessoas na Região Noroeste

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia, contabilizou mais de 100 mil pessoas de sexta (15/9) a domingo (17/9) no 1° Mutirão de Goiânia de 2023, no Setor Morada do Sol, na Região Noroeste. Segundo a Prefeitura de Goiânia, 50 mil pessoas foram atendidas nos 130 serviços oferecidos na Praça da Feira.

“A participação da população superou as nossas expectativas e o sentimento é de dever cumprido. Foram dias de muito trabalho em toda a Região Noroeste, com entregas importantes e respostas às demandas dos moradores”, destacou o prefeito Rogério, ao fazer um balanço do 1° Mutirão de 2023.

Antes mesmo do Mutirão, de segunda-feira (11/9) a sexta-feira (15/9), o prefeito e os secretários realizaram mais de 300 atendimentos à população com o Gabinete Itinerante, iniciativa que teve como intuito aproximar a administração municipal dos cidadãos.

Confira alguns destaques

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou 5.605 atendimentos, com destaque para os exames oftalmológicos, que beneficiaram mais de 1.800 pessoas. No estande da SMS também foram oferecidos ultrassonografias, eletrocardiogramas, consultas médicas, testes de glicemia, aferição de pressão arterial, entre outros. A Van da vacina também esteve presente, com 680 doses foram aplicadas.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) entregou a revitalização do Cmei Brisas da Mata, que recebeu reforma na estrutura do telhado e elétrica, cobertura e pavimentação do pátio, além da ampliação de salas de aula para atender mais 80 famílias da região. O prefeito Rogério também entregou 10 microônibus que vão atender 200 alunos da zona rural. No estande da SME, foram distribuídas mais de 3.600 mudas de hortaliças, iniciativa do projeto Horta Escolar. Também foram feitos atendimentos do Telematrícula, Bolsa Família e projeto robótica.

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) envolveu mais de 1.270 servidores que reconstruíram praças, fizeram varrição em vias e praças, podas de árvores, retiradas de entulhos, plantio de grama e mudas ornamentais, limpeza de córregos e pinturas de meio-fios durante toda a semana em bairros da Região Noroeste. Ao todo, foram mais de 236 mil metros lineares de pintura de meio fio, 96.800 metros quadrados de áreas roçadas e 771.492 metros lineares de varrição, com retirada de 17.500 toneladas de entulhos.

A Agência Municipal do Meio-Ambiente (Amma) distribuiu 2,2 mil mudas de plantas de espécies variadas, e plantou 180 mudas na nascente do córrego Fonte Nova, além de revitalizar o Parque Fonte Nova, com novo calçamento, bancos, substituição da ponte, reforma da sede, playground, área de ginástica, convivência e alambrado.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec) realizou a doação de 1.800 mudas de hortaliças, realizou atendimentos do Sine Municipal, cursos profissionalizantes, cadastro de carteiras de trabalho digital, e orientação e conscientização sobre o cultivo orgânico e apresentação do projeto Horta Comunitária.

Na área de assistência Social, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (Sedhs) realizou mais de mil atendimentos, dentre eles, emissões de carteiras da pessoa idosa, atualização e cadastros do CadÚnico e distribuição de 500 cestas básicas para as famílias acompanhadas por Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) levou o serviço de tapa-buracos a 28 bairros, com a utilização de 239 toneladas de CBUQ. Foi feita a recuperação e limpeza de 64 bocas de lobo, e 230 metros de meios-fios. A pasta também trabalhou na reforma da Escola Municipal Leonísia Naves de Almeida, e realizou a manutenção de iluminação pública na Região Noroeste, com a substituição de mais de 500 luminárias por LED.

Moradia

O sonho da casa própria também foi realizado durante o Mutirão, com o sorteio de 120 apartamentos e 100 lotes para construção de casas pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh). Famílias de 57 bairros foram atendidas pela Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária para a regularização de imóveis.

Parcerias

A Polícia Civil do Estado de Goiás realizou cerca de 500 atendimentos para a confecção do documento de identidade (RG), e com o apoio do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e Defensoria Pública do Estado de Goiás, o Programa Mais Justiça registrou cerca de 300 atendimentos, com 21 audiências realizadas e 21 acordos homologados.