Mutirão de Goiânia traz diversidade cultural e entretenimento para o Residencial Jardins do Cerrado

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), preparou uma programação especial para o 3º Mutirão de Goiânia, sediado no Residencial Jardins do Cerrado. O evento, que acontece de sexta-feira (12/4) a domingo (14/4), promete entretenimento diversificado e gratuito para toda a família.

Na sexta-feira, às 20h, a dupla sertaneja Carlos e Jader animará o público com seus sucessos no palco principal. No sábado, a partir das 19h, é a vez do Dj Wam Baster agitar a noite com eletrofunk. Além dos shows noturnos, o Mutirão oferecerá apresentações culturais ao longo do dia, incluindo espetáculo de drags, grupos de quadrilha junina, performances circenses, e muito mais.

O prefeito Rogério destaca a importância de proporcionar acesso à cultura e entretenimento para toda a comunidade, especialmente em regiões periféricas. Já o secretário municipal de Cultura, Eduardo de Sousa, ressalta a variedade da programação e convida os moradores do Jardins do Cerrado e arredores a participarem do evento.

Confira abaixo a programação completa do Mutirão de Goiânia:

Sexta-feira – 12/4

14h – Regis Amado

15h – Diogo Rangel

16h – Najla e Nayara

20h – Carlos e Jader

Sábado – 13/4

9h – Abertura com a banda da GCM

11h – André Júnior

12h – Aula de dança

12h30 – Fabi Fernandes

13h – Fabíola Paiva

14h – Espetáculo de Drags

15h – Grupo de Quadrilha

15h30 – Daniel Lopes

18h – Luana e Mamede

19h – Dj Wam Baster

Domingo – 14/4

9h – Atração Circense

11h – Marcos Vinícius

Todos os eventos são gratuitos e abertos ao público, proporcionando momentos de diversão e cultura para toda a comunidade.