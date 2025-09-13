Mutirão do Agora Tem Especialistas fará mais de 2 mil consultas, exames e cirurgias neste sábado em Goiás

Mutirão do Agora Tem Especialistas realizará, neste sábado (13/9), Dia E – Ebserh em Ação, mais de 29 mil exames, consultas e cirurgias em 24 estados e no Distrito Federal. Em Goiás, a ação ocorre, às 9h, no Hospital das Clínicas, da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG), com a presença do secretário adjunto da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, Nilton Pereira Júnior, e o secretário-executivo do Conselho do Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), Olavo Noleto.

Realizado para desafogar a demanda por serviços especializados de média e alta complexidade, o mutirão vai promover, em 45 hospitais universitários federais 100% SUS, 1,9 mil cirurgias eletivas, 22,7 mil exames e procedimentos e 4,4 mil consultas. Somados, esses atendimentos representam um aumento de 133% em relação aos 12,4 mil atendimentos prestados em julho. Em Goiás, serão realizadas 54 cirurgias, 1.760 exames e 256 consultas especializadas.

Reforçar a realização de mutirões é uma das estratégias do programa, que amplia o acesso da população a serviços especializados, reduzindo, assim, o tempo de espera na rede pública de saúde. Com foco em áreas prioritárias do Agora Tem Especialistas, como oncologia, cardiologia e ortopedia, a iniciativa será promovida nas cinco regiões do país pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Educação e pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Ela acontece de forma simultânea em todo o país.

Da capital federal (DF), o presidente Lula, os ministros Alexandre Padilha e Camilo Santana e o presidente da Ebserh, Arthur Chioro, farão uma transmissão online com hospitais universitários localizados em Belo Horizonte (BH), Belém (PA), São Luís (MA), Goiânia (GO) e Curitiba (PR). Esses locais também contarão com as presenças de outros ministros, além de secretários e representantes do Ministério da Saúde.

O segundo mutirão do Agora Tem Especialistas, no Dia E – Ebserh em Ação, acontecerá nos seguintes estados: Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

Atendimento aos sábados amplia acesso à saúde

A realização de mutirões faz parte uma série de ações do programa, que mobiliza toda a estrutura de saúde do país, pública e privada, para aumentar a capacidade de atendimento do SUS, a fim de reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. Para isso, um novo mutirão já está marcado para em dezembro com o envolvimento de todos os hospitais da Rede Ebserh. Confira quais são aqui.

