Mutirão do HC oferece mais de 2 mil atendimentos médicos neste sábado

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), realiza neste sábado (13) um mutirão de atendimentos com o objetivo de reduzir filas e ampliar o acesso da população a procedimentos especializados no Sistema Único de Saúde (SUS). A ação começa às 7h e faz parte dos programas “Dia E – Ebserh em Ação” e “Agora Tem Especialistas”, do Ministério da Saúde.

De forma simultânea, hospitais universitários federais de todo o país, que integram a Rede Ebserh, participam da iniciativa. Em Goiânia, o HC-UFG deve realizar mais de 2 mil procedimentos médicos voltados para pacientes previamente regulados pela rede pública. A proposta é acelerar a realização de consultas, exames e cirurgias, diminuindo o tempo de espera de quem aguarda vagas nessas especialidades.

Entre os serviços ofertados estão cirurgias gerais, de coloproctologia, ortopedia, otorrinolaringologia, urologia, mastologia e implantação de Cateter de Tenckoff. Também serão realizadas interconsultas em diversas especialidades médicas e uma série de exames cardiológicos, como cateterismo cardíaco, ecocardiograma e eletrocardiograma. Além disso, o mutirão contempla exames laboratoriais e de imagem, incluindo biópsias, mamografia, radiografia, ultrassonografia e tomografia.

O HC-UFG integra a Rede Ebserh desde 2014. Criada em 2011 e vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh administra atualmente 45 hospitais universitários federais em todo o país. Essas unidades, além de oferecerem atendimento pelo SUS, têm papel fundamental na formação de novos profissionais de saúde e no desenvolvimento de pesquisas e inovação na área médica.