Mutirão na Vila Maria e região acontece nesta sexta e sábado

A Prefeitura de Aparecida, através da Secretaria de Ação Integrada, inicia nesta sexta (15), às 8h, na Escola Municipal Adelino Ariane, na Vila Maria, um mutirão com mais de 100 serviços a moradores de seis bairros da região.

A população poderá fazer consultas e exames oftalmológicos; carteira de identidade (para pessoas com 14 anos ou mais); consulta com dentista; encaminhamento para emprego; cadastro no Bolsa Família e em outros programas do Governo Federal; vacinação contra Covid e outras doenças; orientações jurídicas; e emissão de guias de IPTU, entre outros serviços.

Os serviços serão prestados nesta sexta, das 8h às 15h, e no sábado (16), das 8h às 13h. A Escola Municipal Adelino Ariane fica localizada na Avenida Odorico Neri, 578, Vila Maria.