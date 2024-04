Na Tecnoshow, Caiado destaca obras de infraestrutura que beneficiam o agro

Os investimentos em infraestrutura para expandir as fronteiras agrícolas em Goiás foram destaque no discurso do governador Ronaldo Caiado durante a abertura da 21ª edição da Tecnoshow Comigo, nesta segunda-feira (08/04), em Rio Verde. “Somente em Rio Verde, são R$ 130 milhões investidos”, afirmou, citando números do Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra). Entre as obras, estão a pavimentação em concreto do trecho urbano da GO-210, e a duplicação de trecho da GO-174, na entrada da Tecnoshow.

Segundo Caiado, o aumento da produção traz a necessidade de “adequar as rodovias à passagem de bitrens e carretas cada vez maiores”. No caso da GO-174, o valor estimado da obra, já em fase de licitação, é de mais de R$ 80 milhões, o empreendimento facilita o acesso à região onde é realizada anualmente a feira. Na GO-210, a substituição do asfalto atual pelo pavimento rígido (concreto) está em andamento e equivale a um aporte de mais de R$ 50 milhões. A terceira intervenção que será realizada na região de Rio Verde é a pavimentação da GO-570, no trecho que liga a BR-060 ao anel viário.

O governador lembrou que essas obras são bancadas pelo Fundeinfra, após diálogo com o setor agropecuário para definição dos investimentos prioritários. Ainda, destacou a importância do campo para a geração de riqueza no estado. “Crescemos acima da média nacional. Se não fosse pela agropecuária, isso não seria possível”, disse, em referência ao avanço de 4,4% no PIB de 2023, projetado por pesquisas internas do governo. “O setor produtivo tem sido grande parceiro na infraestrutura e é protagonista na escolha das obras executadas pelo fundo”, apontou o secretário de Estado da Infraestrutura, Pedro Sales.

“As obras são direcionadas exatamente àqueles pontos onde a agricultura está em expansão”, reconheceu o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, José Mário Schreiner, também presente na solenidade. Já o prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale, destacou o empenho de Caiado em destravar obras. “Quando quer faz, e o nosso governador está fazendo”, destacou. O vice-governador Daniel Vilela salientou que o Estado atua para “ampliar a competitividade” do agro.

Participação

Ao lado da coordenadora do Goiás Social e primeira dama, Gracinha Caiado, o governador também oficializou a instalação do Poder Executivo no município durante a Tecnoshow. O evento deve receber cerca de 138 mil pessoas e movimentar mais de R$ 11 bilhões em negócios até a próxima sexta-feira (12/04).

Ao lado de 650 expositores, o Governo de Goiás, em parceria com a prefeitura de Rio Verde, mantém um estande no local, com propósito de apresentar os programas da gestão estadual, solucionar dúvidas e prestar serviços aos produtores rurais e visitantes. A programação geral prevê 100 horas de palestras e cursos, bem como a exposição de mil animais, espalhados por uma área total de 170 hectares.

“Esta já é a segunda feira mais importante do país”, afirmou o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Henrique Fávaro, ao enaltecer o protagonismo de Goiás no cenário nacional. “No ano passado, tivemos aqui 635 empresas, este ano são 690. Aumentamos a área e estamos mostrando novas tecnologias para agricultura e pecuária, em uma feira extremamente completa”, finalizou o presidente da cooperativa Comigo, Antônio Chavaglia.