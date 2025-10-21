Nadou, nadou e morreu na praia

No campeonato de pontos corridos, estar no G4 desde o início pouco importa, o que vale é figurar no grupo dos quatro melhores da competição na última rodada. É o que acontece com o Goiás, que entrou no G4 pela primeira vez na 5ª rodada, desde então, reveza com o Coritiba entre a primeira e segunda colocações, no entanto, agora, na reta final da competição, faltando apenas cinco rodadas para o encerramento do campeonato, o time esmeraldino saiu do G4, “nadou o ano inteiro e morreu na praia”.

De nada valeu a posição de destaque durante o ano. O Goiás é o 6º colocado e precisa vencer todas as partidas que restam para se classificar para a divisão de elite do futebol brasileiro. Fábio Carille, técnico do time esmeraldino acredita. Eu não. O Goiás fez um primeiro turno sem reparos, mas no segundo caiu de produção assustadoramente. A diretoria demorou a agir, mas demitiu a comissão técnica comandada por Vagner Mancini e contratou Fábio Carille, tentando recuperar a auto estima do grupo, mas na estreia do novo técnico, o time voltou a fracassar e foi derrotado em casa pela Chapecoense pelo placar de 3 a 1.

Confrontos diretos – Carille está otimista. Alega que não teve tempo suficiente para resgatar a confiança dos jogadores, mas garante que no próximo jogo será diferente, o grupo estará melhor preparado para a arrancada final. Ele só não falou que o time esmeraldino terá somente confrontos diretos pela frente. A Começar pelo jogo do próximo no final de semana em Criciúma. Vale lembrar que o Goiás nunca venceu jogando no estádio Heriberto Hülse. Se quebrar o velho tabu, o alviverde ainda enfrentará o Atlético-PR, Cuiabá, Novorizontino e Remo, todos postulantes a uma vaga no G4.

Difícil acreditar nesse sonho, considerando que dos últimos quinze pontos disputados, o Goiás conquistou apenas três. Foram três empates e duas derrotas, um aproveitamento de apenas 20%. Muito pouco. Difícil entender o otimismo do técnico Fábio Carille, que tem em mãos um grupo desmotivado, sabe-se lá por que. O Goiás paga em dia os altos salários e premiações para seus jogadores. O time oferece todas as condições para os atletas desenvolverem suas potencialidades e vencer os jogos. E ainda estão desmotivados? Como entender o fraco desempenho de Tadeu, Messias, Marcão, Wellington Rato, Moraes e Anselmo Ramon?

A reação do Vasco

Enquanto por aqui nossos times estão praticamente definidos na série B por mais um ano, no Rio de Janeiro o Vasco da Gama faz uma espetacular campanha de recuperação. Depois de flertar com o Z4 durante várias rodadas, o Vasco começou a vencer e hoje aparece na primeira página da tabela, na oitava colocação. A grande torcida vascaína está em lua de mel com o cruzmaltino, principalmente com o jovem atacante Rayan, autor do primeiro gol do time da colina. Rayan e Felipe Coutinho vivem uma grande fase e, juntos, carregam o Vasco para uma campanha histórica na Série A.

O Vasco venceu o Fluminense ontem a noite por 2 a 0, gols de Rayan e Nuno Moreira. Além de marcar o primeiro gol, Rayan fez a jogada do segundo. Nas redes sociais, a torcida vascaína se manifesta pedindo a convocação de Rayan para a seleção brasileira na próxima Data Fifa de novembro. A joia do Vasco tem chamado a atenção do Brasil. Impetuoso, joga pra frente, chuta forte e tem marcado gols importantes para o Vasco da Gama. Vai encher os cofres do cruzmaltino em breve.

CURTAS

>>> Atlético e Vila Nova não esperam mais nada desse campeonato brasileiro da Série B. O Vila Nova ainda precisa somar pelo menos dois pontos para se garantir na série B em 2026. O Atlético não corre mais risco.

>>> É um final melancólico, para quem iniciou a competição com objetivos semelhantes, terminar a Série B no G4 e disputar a elite do futebol nacional em 2026. Mais uma vez não deu.

>>> O Atlético chegou um pouco melhor. Deve terminar a Série B na frente do rival colorado e ainda revelou Yuri Alves, atacante da base que chega ao fim do campeonato como titular. Foi dele o gol da vitória no clássico contra o Vila Nova no último final de semana.

>>> O Mirassol continua aprontando na Série A. Foi implacável ao golear o poderoso São Paulo no último domingo no interior paulista por 3 a 0. É o quarto colocado e pode aparecer como grande surpresa da próxima Libertadores da América.

>>> Wilton Pereira Sampaio foi muito mal no clássico entre Flamengo e Palmeiras no último final de semana. Deixou de marcar uma penalidade escandalosa a favor do Palmeiras logo no início da partida.

>>> Wilton estava muito próximo ao lance, não marcou e o VAR não chamou para a revisão do lance. Jorginho, do Flamengo, empurrou Gustavo Gomes dentro da área. Pênalti claríssimo.