A cantora Nana Caymmi morreu nesta quinta-feira (1º), aos 84 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por seu irmão, Danilo Caymmi, que compartilhou um emocionado vídeo nas redes sociais. Nana estava internada desde agosto de 2023 na Clínica São José, em Botafogo, tratando de uma arritmia cardíaca e outras complicações.

“É com profunda tristeza que anuncio o falecimento da minha irmã, Nana Caymmi. Estamos todos muito abalados. Ela enfrentou nove meses de sofrimento no hospital, com múltiplas comorbidades. Foi um processo doloroso”, disse Danilo, pedindo que a notícia fosse divulgada a todos os fãs.

Nana, cujo nome completo era Dinahir Tostes Caymmi, era parte de uma das famílias mais talentosas da música brasileira: filha do lendário Dorival Caymmi e da cantora Stella Maris, ela começou sua carreira em 1960 e construiu uma trajetória marcante, gravando 27 álbuns e se consagrando como uma das maiores intérpretes do país.

Com um timbre único e interpretações profundas, Nana deixou clássicos como “Só Louco”, “Não se Esqueça de Mim”, “Cais”, “Resposta ao Tempo” e “Ponta de Areia”. Sua voz transcendeu fronteiras, conquistando admiradores no Brasil e no exterior.

Em 2016, afastou-se temporariamente dos palcos após uma cirurgia para remoção de um tumor no estômago, mas retomou projetos nos anos seguintes, gravando tributos a Tito Madi, Tom Jobim e Vinicius de Moraes. Em 2024, fez uma participação especial no álbum “Canário do Reino”, homenageando Tim Maia, ao lado de Renato Braz.

Sua internação em agosto de 2024 por problemas cardíacos marcou seus últimos meses. O Brasil perde não apenas uma grande voz, mas uma artista que eternizou emoções através da música.