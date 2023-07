Negado vínculo a secretário de igreja

A 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Goiás) manteve decisão que negou vínculo de emprego de um trabalhador que exerceu a função de secretário na Igreja Assembleia de Deus de Campinas, em Goiânia. Os magistrados entenderam que a igreja comprovou ausência de onerosidade, pessoalidade e subordinação jurídica e a existência de trabalho voluntário nas dependências do templo.

Danos morais

O trabalhador recorreu ao tribunal após não conseguir o reconhecimento de vínculo empregatício e danos morais. Alegou ter demonstrado a presença dos requisitos da relação de emprego. Já a igreja afirmou que ele prestou trabalho voluntário, na forma da Lei 9.608 e que outras pessoas atuam de forma semelhante.

Dano sem intenção

A 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região manteve a sentença que absolveu o ex-prefeito de Estreito (MA), José Lopes Pereira, denunciado por crime contra a administração pública por realizar compras sem licitação e irregularidades na prestação de contas. O entendimento dos julgadores foi de que não havia prova suficiente que indicasse a intenção de causar danos ao erário com o efetivo prejuízo à Administração Pública ou a obtenção de vantagem indevida.

Consciência dos atos

O Ministério Público Federal (MPF), porém, recorreu ao TRF1 alegando que o agente tinha consciência de que as compras feitas pelo município deveriam ser precedidas de licitação, o que é de conhecimento público.

Situação caótica

De acordo com os autos, o acusado admitiu a aquisição de diversos bens sem a realização de licitação após ter encontrado o município em “situação caótica” e que o hospital estava sem medicamento, “sequer para baixar uma febre”, os funcionários estavam sem receber os salários, a energia da sede da prefeitura estaria sem pagamento havia vários meses com ameaça de corte.

Com sir Elton John

O ministro aposentado do STF Carlos Ayres Britto entregou ao cantor Elton John uma cópia do acórdão que reconheceu a união estável homoafetiva no Brasil (foto), em 2011. À época, Ayres Britto foi o relator das ações. O momento foi compartilhado por Nara Ayres Britto, advogada e filha do ministro, no Instagram. “Elton John ficou muito emocionado com o nosso gesto e nós mais ainda”, escreveu a advogada.

Visitas íntimas

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) declarou inconstitucional a Lei Estadual nº 21.784, que proibia visitas íntimas nos estabelecimentos penitenciários do estado. O colegiado seguiu, por unanimidade, o voto do relator, desembargador José Paganucci Júnior. Em fevereiro deste ano, o Órgão Especial já havia suspendido a lei estadual até o julgamento do mérito da ação.

Desproporcional e desarrazoada

Para o relator, a lei estadual, aprovada em 17 de janeiro de 2023 e que veda em absoluto o direito à visita íntima aos detentos do sistema penitenciário goiano, fere o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, além de ser desproporcional e desarrazoada. De acordo com o colegiado, o direito à visita íntima é garantido e regulado na esfera federal pela Lei de Execução Penal (Lei nº 7.810/1984).