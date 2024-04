Neste domingo tem Feira das Minas no Martim Cererê

O Centro Cultural Martim Cererê, unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), sedia neste domingo 14, das 14 às 22h, mais uma edição da Feira das Minas. Em formato de festival, o evento traz como tema “Cultura Afro”, evidenciando a ancestralidade e as raízes culturais do Estado.

Com inovação, a feira chega dividida em três áreas, oferecendo ao público entretenimento cultural, com show de samba ao som de Nega Si, intervenção em direitos humanos, do município, rapper Iná Avessa, dança, Dj Iara Kevene e Dj Odara do Porte. Tem ainda área familiar, com praça em frente ao Martim Cererê junto com a praça de alimentação, adoção de pets, pula pula, bingo e just dance.

A área Zen é outro atrativo da feira, com atividades trancistas, benzimento, yoga, prática vibracional Om Chanting, roda de rapé, ventosaterapia, produtos holísticos, auriculoterapia, purificação energética, tarot e massagem, entre outras interatividades, além da gastronomia. São mais de 90 barracas com produtos diversos.