O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), deputado estadual Bruno Peixoto (União Brasil), participou, na quinta-feira (24), da 3ª Reunião Executiva da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), realizada pela primeira vez em Belém (PA). Entre os principais temas em debate esteve a preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que ocorrerá na capital paraense em novembro deste ano.

Durante o encontro, Bruno Peixoto defendeu a criação de uma legislação unificada sobre crédito de carbono nos estados e ressaltou a importância da articulação entre os parlamentos estaduais na formulação de políticas públicas sustentáveis. De acordo com ele, a COP30 representa uma oportunidade histórica para os legislativos brasileiros contribuírem com soluções viáveis para os desafios ambientais, com foco na preservação da Amazônia e no desenvolvimento sustentável.

“A COP30 é um momento estratégico para mostrarmos o compromisso dos parlamentos estaduais com a agenda ambiental e com a construção de caminhos equilibrados entre sustentabilidade e crescimento econômico”, declarou Bruno Peixoto.

Presidente do recém-criado Colegiado de Presidentes das Assembleias Legislativas do Brasil, Bruno Peixoto propôs que a regulamentação do mercado de crédito de carbono seja pensada de forma integrada, com foco em garantir recursos a pequenos produtores rurais e incentivar práticas sustentáveis. “É uma alternativa equilibrada que une responsabilidade ecológica e geração de renda”, afirmou.