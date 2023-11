Nota do Enem pode ser usada em curso do Brasileu França

O curso superior de Tecnologia em Produção Cênica da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França está com as inscrições abertas para o preenchimento de 40 vagas, sendo 20 no período matutino e 20 no noturno. Os candidatos podem ingressar no curso através da nota do ENEM, sendo válidos os certames realizados desde o ano de 2018, ou pelo vestibular da instituição.

As inscrições seguem até o dia 31 de dezembro e a prova para o vestibular acontece dia no dia 21 de janeiro de 2024. O início das aulas está previsto para fevereiro de 2024, de forma totalmente presencial.

Fundado há dez anos, o curso Superior de Tecnologia em Produção Cênica da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França tem contribuído significativamente para o cenário artístico, formando para o mercado de trabalho produtores cênicos qualificados, capazes de produzir, planejar, captar e executar produções artísticas na área de Artes Cênicas, bem como em suas interfaces com outras linguagens. Marcado pela dinamicidade da pesquisa, ensino e extensão, o curso tem ofertado ao corpo discente conhecimentos específicos em produção audiovisual, cinematográfica e teatral, além de eventos acadêmicos e artísticos.

O edital se encontra disponível nos sites https://efg.org.br/editais e https://basileufranca.com.br/editais-2023-2/.