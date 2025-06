Nota Fiscal Goiana e Time Goiano do Coração distribuem R$ 1,2 milhão nesta quinta

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Economia, distribui nesta quinta-feira (26/6) R$ 200 mil em prêmios do programa Nota Fiscal Goiana e R$ 1 milhão do Time Goiano do Coração. Os sorteios serão realizados às 10h, na sala de reuniões do Complexo Fazendário, em Goiânia, com divulgação do resultado no site Nota Fiscal Goiana.

Concorrem à edição nº 103 da Nota Fiscal Goiana mais de 4,3 milhões de bilhetes, gerados a partir de notas fiscais emitidas em maio no CPF dos consumidores inscritos no programa. Quem se cadastrou no mês passado concorre com todos os documentos fiscais emitidos em seu nome desde o início da premiação.

Cada R$ 100,00 em compras dão direito a um bilhete. O consumidor pode conferir a quantidade de bilhetes com que concorre na área restrita do site www.goias.gov.br/nfgoiana. São 158 prêmios, sendo o principal de R$ 50 mil, três de R$ 10 mil, quatro de R$ 5 mil, 50 de R$ 1 mil e 100 de R$ 500,00 (valores brutos).

Já o Time Goiano do Coração premia as equipes da primeira divisão do Campeonato Goiano de Futebol. Serão sorteadas duas premiações, sendo uma de R$ 50 mil e uma de R$ 90 mil. O restante do prêmio de R$ 1 milhão será dividido entre os times com base no engajamento dos torcedores inscritos na Nota Goiana. O sorteio do Time Goiano do Coração é realizado a cada três meses.

