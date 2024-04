Nota Goiana: consumidor pode se inscrever até domingo

Quem ainda não participa do Programa Nota Fiscal Goiana, da Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Economia, ainda tem tempo de concorrer ao sorteio de abril, que vai distribuir R$ 200 mil entre os ganhadores. Basta se inscrever pela internet até o próximo domingo (14), e não se esquecer de pedir o CPF na nota fiscal no varejo de todo o estado.

O sorteio de abril será no próximo dia 25, às 10h, na sede da Economia, na Nova Vila, em Goiânia. Em seguida, os nomes dos ganhadores, com os respectivos valores dos prêmios, são divulgados no site do programa.

NOTA GOIANA

O coordenador da Nota Fiscal Goiana, Leonardo Vieira de Paula, ressalta que “os novos participantes ganham automaticamente um bilhete. E se ele tiver pedido o CPF na nota durante a vigência do programa, desde 2015, esses documentos também pontuam até um limite estipulado pelas regras do programa”, detalha o gestor governamental.

Para os que já participam da Nota Goiana, os bilhetes para o sorteio de abril serão gerados com base nas notas fiscais de compras do mês de março e as não pontuadas anteriormente. A regra é simples: o valor das notas é somado e a cada R$ 100,00 alcançado, o participante ganha um bilhete eletrônico.

Todo mês tem sorteio de um total de R$ 200 mil distribuídos entre prêmios de R$ 50 mil (o principal), além de prêmios de R$ 10 mil, R$ 5 mil, R$ 1 mil e de R$ 500,00 entre 158 ganhadores. Só esse ano de 2024 a Nota Goiana já sorteou R$ 600 mil entre os inscritos, além de R$ 1 milhão ao futebol da primeira divisão do campeonato goiano na premiação de março. Além disso, o participante ganha até R$ 10% de desconto no IPVA.

O cadastro é simples, totalmente online, pelo site. Basta clicar no botão Cadastre-se e preencher os campos solicitados.