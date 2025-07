Nota Goiana distribui R$ 3,2 milhões em prêmios e registra alta nos cadastros no 1º semestre

A Nota Fiscal Goiana (NFG) encerrou o primeiro semestre de 2025 com resultados expressivos. Entre janeiro e junho, o programa sorteou R$ 1,2 milhão em prêmios em dinheiro para consumidores cadastrados. Ao todo, 948 participantes de 94 municípios foram contemplados, com valores que variam de R$ 500 a R$ 50 mil. Os seis maiores prêmios, de R$ 50 mil cada, saíram para quatro moradores de Goiânia e dois de Valparaíso de Goiás.

Além dos sorteios para consumidores, o programa destinou R$ 2 milhões ao Time Goiano do Coração, iniciativa que apoia os clubes da primeira divisão do Campeonato Goiano. Os repasses ocorreram nas duas premiações realizadas até agora, em janeiro e junho.

O número de consumidores cadastrados também cresceu no período. Somente em 2025, cerca de 47 mil novos participantes aderiram à iniciativa, alta de mais de 8% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 43.082 novos cadastros. O programa soma agora 996.793 inscritos. Para se cadastrar basta acessar o portal da Secretaria da Economia.

Coordenador da Nota Fiscal Goiana, Leonardo Vieira de Paula pontua que os números refletem o fortalecimento do programa. “Esse crescimento reforça a consolidação da NFG como um programa que promove a consciência fiscal ao incentivar o pedido da nota fiscal na hora da compra e oferece benefícios diretos para os participantes: dinheiro, desconto no Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e apoio ao futebol goiano”, afirma.

Desconto no IPVA

Além dos prêmios em dinheiro, a Nota Fiscal Goiana também garante benefícios no IPVA. Mais de 500 mil consumidores já acumularam pontuação suficiente nos seis primeiros meses de 2025 para obter descontos no imposto referente ao ano de 2026.

Desse total, mais de 401 mil participantes têm direito ao desconto mínimo de 5%. Outros 80.879 alcançaram 6%; 19.076, 7%; 8.351, 8%; e 29 consumidores já conquistaram o abatimento de 9%. O desconto pode chegar a 10%, conforme a quantidade de bilhetes acumulados ao longo do ano. Cada bilhete equivale a R$ 100 em compras com CPF na nota no comércio goiano.

O percentual individual de desconto pode ser consultado na área restrita do site da Nota Fiscal Goiana, no quadro “Bilhetômetro de IPVA”.

