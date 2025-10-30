search
Economia

Nota Goiana premia consumidores de 37 municípios

Programa distribuiu R$ 200 mil em prêmios no sorteio de outubro; lista completa de ganhadores está disponível no site oficial


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 30/10/2025 - 16:34

Foto: Agência Cora Coralina de Notícias.

Mais de 150 consumidores foram premiados nesta quinta-feira (30/10), no sorteio de outubro da Nota Fiscal Goiana, realizado na sede da Secretaria da Economia. O programa do Governo de Goiás distribuiu R$ 200 mil em prêmios. Morador de Goiânia, Matheus F. de Rezende foi o ganhador do valor principal, de R$ 50 mil, após se inscrever em 2024 e concorrer com 12 bilhetes.

Na edição nº 107 da Nota Goiana, Lucas F. Lourenço, de Itumbiara, e as moradoras de Goiânia Marina da C. Elias e Danielly Cristine V. Sousa receberam R$ 10 mil cada. Também foram sorteados quatro prêmios de R$ 5 mil, 50 de R$ 1 mil e 100 de R$ 500, todos em valores brutos. A lista completa de premiados pode ser consultada no site do programa (www.goias.gov.br/nfgoiana).

 

Municípios contemplados

Os vencedores são de 37 municípios. Goiânia teve 76 ganhadores; Aparecida de Goiânia, 14; Anápolis, 9; Rio Verde, 7; Senador Canedo e Jataí, 4 cada; Valparaíso de Goiás e Morrinhos, 3. Com dois ganhadores aparecem Guapó, Santa Helena de Goiás, Caldas Novas, Formosa, Brasília, Goianésia, Catalão, Cidade Ocidental e Itaberaí. Há um vencedor em Águas Lindas, Bela Vista de Goiás, Cachoeira Alta, Cristalina, Goianira, Inaciolândia, Inhumas, Iporá, Itumbiara, Jussara, Luziânia, Mineiros, Orizona, Palmeiras de Goiás, Pirenópolis, Quirinópolis, Rubiataba, Santa Bárbara de Goiás, São Miguel do Araguaia e Trindade.

 

Resgate

Os ganhadores devem acessar o site www.goias.gov.br/nfgoiana, fazer login e registrar os dados bancários na área “Premiação”. O prazo para solicitação é de 90 dias a partir da publicação no Diário Oficial do Estado. Participam dos sorteios mensais os consumidores cadastrados que pedem CPF na nota em compras no varejo goiano. A cada R$ 100 em compras, é gerado um bilhete. O programa também oferece até 10% de desconto no IPVA.

Segundo o coordenador da Nota Goiana, Leonardo Vieira de Paula, em dezembro haverá um sorteio especial de R$ 700 mil em prêmios, com o maior valor de R$ 400 mil. Quem se cadastrar até 30 de novembro poderá concorrer à premiação de fim de ano.

Avatar

