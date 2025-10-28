Nota Goiana sorteia R$ 200 mil nesta quinta-feira

A Secretaria da Economia realiza nesta quinta-feira (30/10), às 10h, o 107º sorteio da Nota Fiscal Goiana. Serão distribuídos R$ 200 mil em prêmios entre os consumidores cadastrados que solicitaram CPF na nota em compras realizadas no Estado. O evento ocorre no Complexo Fazendário (Bloco A), no Setor Nova Vila, em Goiânia. Após o sorteio, os resultados serão publicados no site do programa (www.goias.gov.br/nfgoiana), onde os ganhadores poderão solicitar o resgate dos valores.

Nesta edição, mais de 447 mil pessoas concorrem aos prêmios, com quase 4,2 milhões de bilhetes válidos, cada um correspondente a R$ 100 em compras. Foram consideradas as notas emitidas em setembro, além das que ainda aguardavam pontuação.

Ao todo, serão sorteados 158 prêmios, no valor total de R$ 200 mil, divididos da seguinte forma: um de R$ 50 mil, três de R$ 10 mil, quatro de R$ 5 mil, 50 de R$ 1 mil e 100 de R$ 500 (valores brutos).

Nota Goiana

Criado pelo Governo de Goiás, o programa Nota Fiscal Goiana busca conscientizar os consumidores sobre a importância de exigir o documento fiscal, garantindo que os tributos arrecadados sejam revertidos em melhorias para a população. A nota também funciona como garantia de direitos ao consumidor.

O programa também oferece desconto de até 10% no IPVA. “Quanto mais notas com CPF, maior será o desconto. As compras até o final de novembro contabilizam pontos para o IPVA de 2026”, destaca o gestor Leonardo Vieira. O programa também destina prêmios trimestrais ao futebol goiano, por meio do Time Goiano do Coração.

Quem não é inscrito, basta acessar o site www.goias.gov.br/nfgoiana e preencher os dados solicitados. Em dezembro há um sorteio especial em que os 158 ganhadores vão dividir premiação que totaliza R$ 700 mil.