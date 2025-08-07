Nova novela da Globo será gravada em Pires do Rio

A cidade de Pires do Rio, no interior de Goiás, será um dos cenários principais da próxima novela das 19h da TV Globo, intitulada como “Coração Acelerado”, com estreia marcada para janeiro de 2026. A produção, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, promete destacar o universo da música sertaneja, misturando romance, conflitos sociais e protagonismo feminino em uma narrativa regionalizada.

Com gravações previstas para começar em outubro, parte da trama se passará em uma cidade fictícia chamada Bom Retorno, inspirada em municípios goianos nos arredores de Goiânia. No entanto, foi Pires do Rio que conquistou a equipe de direção com seu potencial cênico e valor histórico. Reconhecida por sua tradição ferroviária e como berço de manifestações culturais típicas do estado, a cidade ganhará destaque nacional ao integrar os cenários da produção.

“Coração Acelerado” acompanhará a jornada de João Raul, jovem cantor que ganha fama ao tentar reencontrar Agrado Garcia (Isadora Cruz), inspiração de suas músicas. Ela forma a dupla sertaneja “As Donas da Voz” com Manuela Rasa (Gabz), representando a força feminina no sertanejo. O elenco conta ainda com Lázaro Ramos, Antonio Calloni, Isabelle Drummond, Vladimir Brichta e Leandra Leal, que viverá Zilá, uma rainha country em conflito com a irmã.

A direção artística é de Carlos Araújo, que percorreu diversas cidades de Goiás em busca de locações autênticas. Além de Pires do Rio, a novela também terá cenas gravadas em Pirenópolis, Alto Paraíso e Goiânia.

A nova produção reforça a presença de Goiás no audiovisual nacional. Após novelas como “Araguaia”, “Além do Horizonte” e “Todas as Flores”, a novela promete explorar a ascensão artística, rivalidades e romances no cenário sertanejo, reforçando a aposta da Globo em produções com temática regional e gravadas em Goiás.