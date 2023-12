Nova onda de calor deve atingir Goiás a partir de quinta-feira (14)

Segundo o ClimaTempo uma nova onda de calor deve elevar as temperaturas em pelo menos oito estados: Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, sul do Mato Grosso, norte de São Paulo, grande parte de Minas Gerais, sul do Tocantins e oeste da Bahia. A previsão é de que os termômetros se aproximem dos 40ºC a partir da próxima quinta-feira (14).

Esta é a quinta onda de calor consecutiva no país que já registrou o fenômeno em agosto, setembro, outubro e novembro.

No restante do país, a previsão é de calor dentro da média.