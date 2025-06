O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste domingo (29) dois alertas laranja para diferentes fenômenos climáticos que devem atingir parte do Brasil até segunda-feira (30). Um dos alertas indica ventos costeiros fortes no litoral do Sul do país e outro aponta para uma nova onda de frio que vai provocar queda de temperatura superior a 5 °C em sete estados brasileiros. Goiás, porém, ficou de fora do alerta de frio emitido pelo órgão, devendo manter temperaturas mais estáveis nos próximos dias.

O alerta laranja é o segundo nível mais grave na escala do Inmet — abaixo apenas do alerta vermelho — e representa situação de perigo. Para ventos costeiros, o aviso vale até as 3 h da manhã de segunda (30) e indica o risco de intensa movimentação de dunas sobre construções à beira-mar. As áreas afetadas incluem a Grande Florianópolis, a Região Metropolitana de Porto Alegre, o Sul Catarinense, o Sudeste Rio-Grandense, o Vale do Itajaí e o Nordeste Rio-Grandense.

Já o alerta para a onda de frio vai até as 23h59 de segunda-feira (30), prevendo queda brusca de temperatura em estados como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso e Rondônia. Segundo o Inmet, essa massa de ar frio deve causar declínio acima de 5 °C nas mínimas, aumentando o risco de geadas em pontos do Sul e Sudeste.

Além do frio, chuvas intensas continuam previstas para o Sul do país até segunda-feira, com acumulados que podem superar 100 mm em algumas áreas. A formação de um novo sistema frontal reforçará as instabilidades sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, trazendo também rajadas de vento e descargas elétricas. À noite, as áreas mais afetadas devem incluir Santa Catarina e Paraná, com as instabilidades alcançando o sul de Mato Grosso do Sul. Embora a tendência seja de enfraquecimento da chuva no Rio Grande do Sul na segunda-feira, novas áreas de instabilidade podem voltar a atuar no estado entre terça-feira (1º) e quarta-feira (2).