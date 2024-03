Novas linhas de ônibus que ligarão Cavalcante à Goiânia

O Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação (AGR) aprovou pedido da empresa Real Expresso para operar duas linhas ligando o município de Cavalcante a Goiânia. A empresa se habilitou de acordo com as normas estabelecidas pela AGR e foi autorizada para a prestação dos serviços que é uma demanda antiga da população. “É um sonho do nosso povo essa linha. Graças à equipe da AGR, esse sonho agora é uma realidade”, disse o prefeito de Cavalcante, Vilmar Kalunga.

As duas linhas terão itinerários diferentes, sendo uma delas via Anápolis e Niquelândia e outra via Anápolis e Alexânia. Para o presidente da AGR, Wagner Oliveira Gomes, ao aprovar as novas linhas, o Conselho da AGR resgata mais um município que estava sem linha autorizada para atender a população. “Essas linhas têm a característica de atender outras localidades importantes, como a região turística de São Jorge e Alto Paraíso, na rota de Niquelândia”, destacou o conselheiro.

Outros processos

Também foram aprovadas as apurações de gratuidades a idosos e a pessoas com deficiência de oito empresas de transporte regular: Viação São Luiz, Empresa Moreira, Rápido Goiás, Juarez Mendes Melo, Evolução Transporte e Turismo, Expresso São José do Tocantins, Expresso União e Expresso Maia. Os bilhetes apurados foram emitidos pelas empresas no período de setembro a dezembro de 2023.

Agora os processos seguem para a Secretaria de Desenvolvimento Social, que é a titular do programa social de gratuidades no transporte de passageiros no estado de Goiás. As reuniões do Conselho Regulador são abertas ao público, gravadas e disponibilizadas no site da AGR e no canal da AGR no Youtube.