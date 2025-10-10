search
Educação

Novo Lyceu de Goiânia soma mais de 700 inscritos para estudar em 2026

Primeira escola bilíngue da rede pública estadual de Goiás reforça inovação na educação e desperta grande interesse; inscrições seguem abertas até 31 de outubro


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 10/10/2025 - 17:22

Lyceu de Goiânia será a primeira escola bilíngue da rede pública estadual de Goiás. Foto: Seduc.

O novo Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Lyceu de Goiânia está com o processo de matrículas aberto para o ano letivo de 2026. Em sete dias, mais de 700 pessoas já se inscreveram para estudar na primeira escola bilíngue da rede pública estadual de Goiás. As inscrições seguem abertas até 31 de outubro.

Ao todo, estão sendo ofertadas 680 vagas, distribuídas da seguinte forma: 320 para 8° e 9° ano do ensino fundamental, 160 para a 1ª série do ensino médio, 120 para a 2ª série do ensino médio e 80 para a 3ª série do ensino médio.

Educação bilíngue

Na nova fase, o Lyceu se consolida como referência em qualidade de ensino e será a primeira unidade bilíngue da rede pública estadual, com aulas em português e francês, representando um marco de inovação para a educação em Goiás.

Além disso, o novo Cepi tem a infraestrutura como diferencial. O ponto principal é a restauração, reforma e requalificação do prédio que foi realizada para preservar a arquitetura Art Déco. A unidade conta com sala de robótica; laboratório de cultura francófona; laboratórios de química, física, biologia e matemática.

“É uma escola com uma proposta pedagógica inovadora e tecnológica e sua repercussão tem sido muito positiva. É uma oferta de muita qualidade e ainda em tempo integral, nossos estudantes goianos merecem isso”, ressalta a gerente de Educação em Tempo Integral da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Bianca Kelly.

O entusiasmo com a nova unidade se reflete na expectativa das famílias interessadas. “Assim que fiquei sabendo pelo jornal me interessei em matricular minha filha, porque eu já tinha escutado falar que seria um colégio muito bom e acho interessante a proposta do bilíngue”, declara Luciene Marques, mãe de uma candidata a vaga na escola.

As inscrições podem ser realizadas online, pelo link: formulário de inscrição, ou presencialmente na sede da Seduc (5ª Avenida, quadra 71, nº 212, Vila Nova); na Coordenação Regional de Educação (CRE) Goiânia (Rua R-17, nº 53, Setor Oeste); ou no CEPI José Honorato (Rua 59, nº 176, Centro).

O edital do processo de matrícula está disponível neste link.

STF nega pedido de Wanderlei Barbosa e mantém afastamento do governador do Tocantins

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Novo Lyceu de Goiânia atrai mais de 700 inscritos para 2026
Educação

Novo Lyceu de Goiânia atrai mais de 700 inscritos para 2026

09/10/2025
SESC CIDADANIA
Educação

Sesc Goiás abre inscrições para educação em 2026

03/10/2025
Goiás conquista prêmio do Google com aplicativo educacional
Educação

Goiás conquista prêmio do Google com aplicativo educacional

02/10/2025
Inscrições para curso gratuito de robótica em Goiás são prorrogadas até 26 de setembro
Educação

Inscrições para curso gratuito de robótica em Goiás são prorrogadas até 26 de setembro

23/09/2025
carteira estudantil
Educação

Governo veta projeto sobre carteira estudantil digital gratuita

22/09/2025
Goiânia se consolida como referência nacional do automobilismo durante o 1º Congresso Faugo
Esporte

Goiânia se consolida como referência nacional do automobilismo durante o 1º Congresso Faugo

10/10/2025
Moraes leis
Poder

Moraes suspende leis que autorizavam parceria com Ifag para obras; Caiado diz que decisão é política

10/10/2025
fome Brasil
Brasil

Brasil volta ao menor patamar de fome da história

10/10/2025
Indústria em Goiás também apresentou crescimento de 1,6% no acumulado entre janeiro e agosto de 2025 - Fotos: Edinan Ferreira
Economia

Fabricação de veículos puxa alta da indústria em Goiás

10/10/2025
Pesquisa