Novo Lyceu de Goiânia soma mais de 700 inscritos para estudar em 2026

O novo Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Lyceu de Goiânia está com o processo de matrículas aberto para o ano letivo de 2026. Em sete dias, mais de 700 pessoas já se inscreveram para estudar na primeira escola bilíngue da rede pública estadual de Goiás. As inscrições seguem abertas até 31 de outubro.

Ao todo, estão sendo ofertadas 680 vagas, distribuídas da seguinte forma: 320 para 8° e 9° ano do ensino fundamental, 160 para a 1ª série do ensino médio, 120 para a 2ª série do ensino médio e 80 para a 3ª série do ensino médio.

Educação bilíngue

Na nova fase, o Lyceu se consolida como referência em qualidade de ensino e será a primeira unidade bilíngue da rede pública estadual, com aulas em português e francês, representando um marco de inovação para a educação em Goiás.

Além disso, o novo Cepi tem a infraestrutura como diferencial. O ponto principal é a restauração, reforma e requalificação do prédio que foi realizada para preservar a arquitetura Art Déco. A unidade conta com sala de robótica; laboratório de cultura francófona; laboratórios de química, física, biologia e matemática.

“É uma escola com uma proposta pedagógica inovadora e tecnológica e sua repercussão tem sido muito positiva. É uma oferta de muita qualidade e ainda em tempo integral, nossos estudantes goianos merecem isso”, ressalta a gerente de Educação em Tempo Integral da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Bianca Kelly.

O entusiasmo com a nova unidade se reflete na expectativa das famílias interessadas. “Assim que fiquei sabendo pelo jornal me interessei em matricular minha filha, porque eu já tinha escutado falar que seria um colégio muito bom e acho interessante a proposta do bilíngue”, declara Luciene Marques, mãe de uma candidata a vaga na escola.

As inscrições podem ser realizadas online, pelo link: formulário de inscrição, ou presencialmente na sede da Seduc (5ª Avenida, quadra 71, nº 212, Vila Nova); na Coordenação Regional de Educação (CRE) Goiânia (Rua R-17, nº 53, Setor Oeste); ou no CEPI José Honorato (Rua 59, nº 176, Centro).

O edital do processo de matrícula está disponível neste link.

