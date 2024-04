Número de bares e restaurantes operando em prejuízo atinge o maior índice desde março de 2023

A última pesquisa da Abrasel destaca um alarmante aumento no número de bares e restaurantes operando em prejuízo, atingindo o maior índice desde março de 2023. Com 31% das empresas registrando déficits em fevereiro, os principais fatores atribuídos são a queda nas vendas (76%) e o aumento dos custos de alimentos e bebidas (42%). Além disso, o desafio de ajustar os preços do cardápio para acompanhar a inflação agrava a situação, com apenas 9% conseguindo reajustar acima do índice.

Apesar dos desafios enfrentados, os dados revelam que há um esforço para manter e até aumentar a mão de obra, com um quarto dos empreendedores planejando contratar no primeiro semestre de 2024. Essa tendência busca suprir a demanda esperada para datas como o Dia dos Namorados e o Dia das Mães. Entretanto, o setor ainda enfrenta dificuldades financeiras, com 39% das empresas reportando dívidas em atraso, segundo o levantamento da Abrasel.