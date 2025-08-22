search
Nuvem amarelada cobre o céu de Goiânia e assusta moradores; Inmet emite alerta vermelho por baixa umidade

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o fenômeno encobriu parte da cidade, levantando questionamentos sobre sua origem


Uma densa nuvem de coloração amarelada tomou conta do céu de Goiânia no início da tarde desta sexta-feira (22), gerando espanto e dúvidas entre os moradores. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o fenômeno encobriu parte da cidade, levantando questionamentos sobre sua origem — se seria fumaça ou poeira .

Até o momento, não há confirmação oficial sobre a composição da nuvem.

O episódio ocorre no mesmo dia em que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho devido à baixa umidade relativa do ar, que atinge níveis críticos em várias regiões do país. O aviso indica grande perigo e abrange os estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, partes de Minas Gerais e da Bahia, além do Distrito Federal.

Segundo o Inmet, a umidade na região pode atingir níveis inferiores a 12% nesta tarde — índice comparável ao registrado em desertos. O alerta é válido das 13h às 18h desta sexta-feira, cobrindo todo o Distrito Federal, além das regiões Leste, Centro, Norte e Noroeste de Goiás, o extremo Oeste da Bahia, o Noroeste de Minas, as porções Oriental e Ocidental do Tocantins e o Nordeste de Mato Grosso.

Riscos à saúde e orientações

Com a umidade extremamente baixa, o Inmet alerta para riscos elevados de incêndios florestais e problemas de saúde. Entre os principais efeitos estão:

  • Ressecamento da pele e das mucosas;
  • Irritação nos olhos, boca e nariz;
  • Dores de cabeça e desconforto respiratório;
  • Agravamento de doenças pulmonares.

A recomendação é evitar exposição ao sol durante as horas mais quentes do dia, hidratar-se frequentemente, umidificar ambientes internos, hidratar a pele e evitar a prática de atividades físicas intensas ao ar livre. Também é indicado evitar o consumo de bebidas diuréticas, como café e álcool, que favorecem a desidratação.

