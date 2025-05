O difícil desafio do Vila para voltar a ser líder

O Vila Nova perdeu temporariamente a liderança da série B para o maior rival, o Goiás e para retomar a condição de líder precisa vencer o Clube do Remo em Belém do Pará na próxima quarta-feira. Parada difícil para o colorado goiano, uma vez que o time paraense faz uma ótima campanha e certamente vai ser páreo duríssimo para o Tigre. Historicamente o Vila leva vantagem e vai defender um tabu que já dura quase 20 anos sem perder para o adversário do Pará.

Vila e Remo já se enfrentaram 18 vezes na história, com seis vitórias goianas, quatro paraenses e oito empates. Na partida da próxima quarta-feira, o Vila vai enfrentar um Remo vivendo uma ótima fase e o estádio de Belém certamente estará lotado. O Clube do Remo é o quarto colocado com 12 pontos ganhos, apenas um a menos que o Vila Nova, que ocupa a segunda posição na tabela de classificação. Na série B de 2025, o Vila Nova alcançou todos os resultados possíveis como visitante. Perdeu na estreia para o Coritiba no Couto Pereira, empatou com o Goiás na Serrinha e venceu o Athletic em Belo Horizonte.

Goiás é outro time com Mancini

Embora jogando com praticamente os mesmos jogadores do time treinado por Jair Ventura, o Goiás hoje é um time totalmente diferente em campo. Apenas o centroavante Anselmo Ramon chegou para reforçar o Goiás e melhorou muito o time da Serrinha. No confronto contra o Coritiba, no último sábado no estádio Hailé Pinheiro, o Goiás fez sua melhor apresentação na temporada. O time evoluiu muito e deve continuar crescendo, principalmente quando Vagner Mancini puder contar com o meia de armação tão esperado pela torcida esmeraldina. Para esta posição, o Goiás tem acertado o jogador Bryan, atualmente no CRB e Martín Benítez, que está deixando o América de Minas Gerais. Todos no Goiás atribuem o bom momento do Goiás, à mudança de atitude dos jogadores em campo. O Goiás está mais focado, jogando com raça e com obediência tática.

Rede Globo ignora a série B

Tá certo que a Rede Globo decidiu não transmitir mais a série B, mas daí a ignorar a competição em seu noticiário esportivo é de uma completa falta de profissionalismo. A série B tem um grande público no Brasil e todo esse público merece ser respeitado, com a cobertura dos jogos, os gols de cada rodada e a classificação na tabela de classificação. Mas nenhuma das emissoras que cobrem o esporte na Rede Globo dão a mínima atenção para a série B. A própria Globo, as emissoras do Sport TV e do Premiere ignoram por completo a segunda divisão do futebol brasileiro. Um desrespeito total com a informação, com o público e com o jornalismo esportivo. Em Goiás, a emissora que retransmitem a programação da Rede Globo são obrigadas a falar da série B, afinal, os três principais times da capital estão nessa competição, Vila, Goiás e Atlético.

Atlético tenta se encontrar

O Atlético Goianiense continua tentando se encontrar na série B. O Dragão campineiro vive uma má fase desde o ano passado, quando foi rebaixado para a série B fazendo uma campanha vexatória na série A. Esse ano, perdeu o campeonato goiano, foi desclassificado na Copa do Brasil pelo Retrô de Pernambuco, time da série C do campeonato brasileiro. Até o momento na série B, faz uma campanha apenas regular. Ocupa a décima colocação, distante de seus principais concorrentes, Goiás e Vila Nova.

Empatou sábado em Florianópolis sem gols com o Avaí, resultado que poderia ser considerado positivo, caso o time se encontrasse em melhor posição na tabela, mas nas circunstâncias atuais, o empate não foi bem recebido pela diretoria. No próximo domingo, o Atlético recebe o Remo no estádio Antônio Accioly, jogo muito difícil, considerando a boa campanha do time paraense na competição. Claudio Tencati se diz satisfeito com a melhoria da performance do setor defensivo, principalmente porque não sofreu gols nos últimos dois jogos.

