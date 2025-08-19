O Mancini ‘inventor’ não leva o Goiás à elite do futebol brasileiro

Vagner Mancini é um dos melhores técnicos do campeonato brasileiro da série B, mas nas últimas rodadas começou a improvisar e inventar escalações que levaram o até então líder do campeonato a uma sequência de resultados negativos e a queda para a segunda colocação na competição. Tá certo que em algumas posições o treinador estava sem opções, como na lateral esquerda, onde Lucas Lovat foi sacado por deficiência técnica. Em seu lugar, Mancini escalou o lateral direito Willean Lepo.

O Goiás contratou Moraes Jr., lateral esquerdo de ofício, mas Mancini seguiu improvisando. Além de manter Lepo na lateral, inventou posições para Moraes, mas ele não se adaptou em nenhuma delas. Não satisfeito com as duas improvisações, no clássico contra o Vila Nova, improvisou também o zagueiro Lucas Ribeiro como volante, deixando no banco de reservas Marcão e Gonzalo, dois especialistas da posição. Dessa vez, Moraes foi escalado no ataque, ou no meio de campo, ninguém sabe. O resultado de suas invenções todos conhecem: nova derrota para o principal rival, que já acumula dez jogos sem perder para o Goiás.

As incoerências de Vagner Mancini não param por aí. Desde quando foi contratado, o veterano zagueiro Titi não se entende com o outro veterano zagueiro Messias, mas Mancini não abre mão de escalá-lo. Com a recuperação de Lucas Ribeiro, era de se esperar sua volta para jogar novamente ao lado de Messias, mas o “Prof. Pardal” esmeraldino preferiu mandá-lo a campo como volante. Ficou perdido fora de sua posição e ainda atrapalhou a zaga, principalmente na falha grotesca que resultou no primeiro gol do Vila aos 35 segundos do primeiro tempo.

Vagner Mancini não deve ser demitido, é um dos bons treinadores da série B, mas precisa rever suas escolhas e simplificar a escalação do Goiás, como vinha fazendo antes das contratações da atual janela. Moraes é lateral esquerdo, Lucas Ribeiro é zagueiro, Willean Lepo é lateral direito e Wellington Rato é atacante pela direita. Ponto final, o resto é invencionice de um experiente treinador que foi “engolido” no último jogo pelo técnico Paulo Turra, do Vila Nova. Mancini também não descobriu o que fazer com o venezuelano Esli Garcia, bom jogador, mas não tem sequência de jogos no Goiás.

Atlético vai punir Martínez

Na derrota para a Ferroviária de Araraquara, o que mais chamou a atenção foi a atitude do meia Federico Martínez, ao chamar para si a responsabilidade de cobrar uma penalidade quando o Atlético perdia o jogo por 1 a 0. Ocorre que o cobrador oficial do time é o centroavante Lelê. Martínez se posicionou para cobrar, foi avisado pelo treinador que Lelê deveria cobrar a penalidade, mas não atendeu à determinação do técnico, cobrou a penalidade e errou. A insubordinação de Martínez causou um grande mal estar no elenco, na comissão técnica e na diretoria, que já avisou que o atleta será punido.

Foi a décima penalidade perdida pelo Atlético na temporada. O time perdeu cinco vezes no campeonato goiano e outras cinco nas demais competições disputadas até aqui. A torcida não comemora mais quando tem uma penalidade a seu favor. Perdeu a confiança, principalmente em atletas como Shaylon e Martínez, que ainda estão no Atlético, além de Caio Dantas, Rhaldney e Willian Pottker, que já deixaram o Clube.

O momento do time atleticano é de muita fragilidade técnica e administrativa. A crise do rubronegro vem sendo alimentada desde o ano que passou, quando o time fez uma campanha horrorosa na série A e acabou sendo rebaixado. Desde então o time não se encontrou em campo. A Diretoria monta e desmonta o time da noite para o dia e não consegue encontrar o caminho do bom futebol. E agora, Adson Batista se vê diante de ato de indisciplina no elenco, que precisa ser contido com punição exemplar, caso contrário, o time continuará caminhando na direção a série C.

MOSAICO

>>> O Palmeiras anunciou em suas redes sociais, a contratação do atacante Yuri Alves, de 18 anos. O jovem meia-atacante pertence ao Atlético Goianiense e já atua no time profissional do rubronegro goiano. Os valores da negociação ainda estão sendo discutidos entre os dois clubes.

>>> Enquanto negocia uma joia da base, o Atlético contrata o veterano atacante Jean Dias, de 34 anos. O jogador estava disputando a série C pela Ponte Preta. Durante sua carreira, Jean Dias chegou a vestir a camisa do Internacional de Porto Alegre.

>>> Depois da vitória por 2 a 0 contra o Goiás, o Vila volta aos treinos visando o próximo jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na próxima segunda-feira no interior paulista. Os atacantes Guilherme Parede e Junior Todinho estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

>>> O presidente Hugo Bravo foi deselegante e agressivo com os dirigentes esmeraldinos em sua entrevista depois do clássico do último sábado. Criticou duramente o diretor de futebol Lucas Andrino, que teve que deixar o estádio às pressas para atender sua esposa que não se sentia bem.

>>> Criticou com veemência o presidente do Conselho Administrativo do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, que afirmou não frequentar o OBA. Hugo Bravo precisa entender que o cidadão brasileiro é livre para ir e vir e tem livre arbítrio para fazer suas escolhas.

>>> Chegou a hora do Vila Nova deixar de pensar que sua existência gira em torno de uma vitória sobre o Goiás. É preciso enxergar mais longe. Vencer o Goiás é apenas uma vitória a mais na competição, a conquista verdadeira vem com o acesso à série A, que o time nunca alcançou.

>>> Neymar detonou os jogadores santistas depois da goleada sofrida diante do Vasco no último domingo por 6 a 0. “Todo mundo tem que colocar a cabeça no travesseiro e repensar a atitude de todos em campo.

>>> Neymar só não disse porque também não jogou futebol naquela partida. Sabia que o técnico da seleção Carlo Ancelotti estava no estádio para vê-lo jogar e mesmo assim foi tão ruim como os demais.

