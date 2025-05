O milionário contrato de Ancelotti

A CBF anunciou oficialmente a esperada contratação do técnico italiano Carlo Ancelotti para comandar a seleção brasileira no restante das eliminatórias e na Copa do Mundo de 2026. Ancelotti sempre foi sonho da CBF para treinar a seleção brasileira, sonho esse agora realizado. É a esperança do torcedor brasileiro de ver o Brasil novamente disputando um título mundial. Carlo Ancelotti tem pouco mais de um ano para por fim ao futebol caótico da seleção brasileira e entrar na Copa do Mundo em condições de vencê-la, o que não acontece há mais de vinte anos.

O que chama atenção na vinda do técnico italiano para ser o técnico da seleção brasileiro é o contrato proposto e aceito pela CBF. São cifras impressionantes para os padrões do futebol brasileiro, mas que de certa forma corresponde com o nível de Ancelotti e seus títulos conquistados. O treinador do Real Madrid vai receber R$ 5 milhões/mês, moradia no Rio de Janeiro bancada pela CBF, bônus de 5 milhões de euros em caso de conquista do mundial e um jatinho à sua disposição para viagens à Europa quando quiser. A pergunta que fica é: será que o Brasil tem jogadores do nível que Ancelotti precisa para fazer nosso futebol ser protagonista mundial novamente?

Ednaldo Rodrigues afirmou que trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que a seleção brasileira está determinada a recuperar o lugar mais alto no pódio do futebol mundial. Ednaldo disse ainda que Ancelotti é um estrategista que transforma equipes de futebol em lendas. “É o maior técnico do planeta”, disse Ednaldo. Conquistou cinco Champions League como treinador e só ele foi campeão em cada uma das principais cinco ligas nacionais européias. Ancelotti e Brasil devem formar uma parceria que vai impressionar o mundo, disse o presidente da CBF. Vai assumir uma seleção brasileira decadente no cenário do futebol nacional, tem um sério compromisso de resgatar o futebol brasileiro do marasmo em que se encontra.

Surge um craque no Cruzeiro

Um centroavante de 23 anos, ousado e com fome de gols está chamando a atenção da imprensa esportiva brasileira e especialmente do torcedor do Cruzeiro. Kaio Jorge, que deixou no banco de reservas o badalado Gabigol, aparecendo entre os principais artilheiros da competição nacional. Kaio Jorge começou a se destacar na base do Santos, o que lhe rendeu uma convocação para disputar a Copa do Mundo sub-17 de 2019. Na ocasião, o Brasil foi o campeão em cima do México e o jogador foi agraciado com a chuteira de bronze, marcando cinco gols. Kaio Jorge é pernambucano de Olinda e torcedor do Sport Recife.

Depois de uma passagem apenas discreta pelo Juventus da Itália, Kaio Jorge foi contratado pelo Cruzeiro, onde assinou contrato de cinco anos. Ainda no final da temporada de 2024, sofreu uma contusão que o deixou fora dos primeiros jogos do Cruzeiro na atual temporada. Kaio começou o mês de maio com o pé direito, fazendo dois gols contra o Vila Nova, jogo de ida da Copa do Brasil. Além de artilheiro, Kaio Jorge é habilidoso e sabe armar grandes jogadas para seus companheiros concluírem. Um jogador diferente que certamente vai ser observado por Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira.

Benítez está chegando para o Goiás

O jogador ainda não foi oficialmente anunciado pela Diretoria do Goiás, mas sua contratação é dada como certa. O meia de armação só poderá fazer sua estreia após a abertura da janela de junho, mas deve aproveitar esse período para aprimorar sua condição física. Benítez já trabalhou com o técnico Vagner Mancini, fato que poderá facilitar seu entrosamento com o grupo e ajudar a mudar o cenário esmeraldino em uma posição que o time está carente há várias temporadas. Benítez pode ser descrito como um meia de armação de rara habilidade. O argentino de 30 anos pode ser o diferencial técnico que o Goiás tanto precisa para buscar o acesso à série A do campeonato brasileiro.

